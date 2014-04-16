به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیپور ظهر چهارشنبه در همايش بزرگ و عمره گزاران شهرستانهای گناباد و بجستان كه در سالن شهيد رجايي گناباد برگزار شد اظهار کرد: امسال از شهرستانهای گناباد و بجستان حدود يك هزار و 600 نفر در قالب 10 تا 11 کاروان عازم سر زمین وحی خواهند شد.
مدیر دفتر زیارتی گناباد افزود: امسال تعداد 250 نفر در مراسم حج تمتع شرکت می کنند و کاروانهای گناباد مدینه بعد و بجستان مدینه قبل هستند.
علیپور اعزام اولین کاروان از استان خراسان را 18 شهریور ماه اعلام کرد و افزود: هزینه هر نفر بستگی به زمان و درجه هتل دارد و در زمان ثبت نام تعین خواهد شد.
وی گفت: زیارت عامل تقویت شیعه است و رسول خدا و تمام معصومین در طول تاریخ به زیارت قبور فوت شدگان می رفتند.
مدیر دفتر زیارتی گناباد اظهار کرد: پیامبر اكرم(ص) با پای پیاده هفته ای یکی دو بار به زیارت شهدای احد و مرقد عمویش و مسجد قبا می رفتند.
علیپور گفت: خدا این سفر را وسیله ای برای بهره وری معنوی شما قرار داده لذا باید آداب سفر را به خوبی رعایت کنید.
وي بیان کرد: در این مدت محدود بیشترین بهره معنوی را ببرید و از خرید های غیر ضروری پرهیز و بیشتر وقتتان را صرف زیارت و راز ونیاز با خدا کنید زیرا که این سفر همیشه برای انسانها مهیا نیست.
در این همایش به منظور آشنایی زائران برخی مناسک واجب حج بطور نمادین اجرا شد.
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