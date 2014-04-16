آمار فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف طی 50 سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم فارغالتحصيلي دانش آموختگان سال تحصیلی 92-1391 دانشگاه صنعتی شریف روز جمعه 19 اردیبهشت سال جاری، ساعت 10 صبح با تجمع دانش آموختگان مقابل دانشکدههایشان و در ساعت 15 در سالن همایشهای بینالمللی برج میلاد تهران، برگزار ميشود.
تعداد کل فارغ التحصیلان دانشگاه در این دوره 2 هزارو 499نفر است که از این تعداد 980 نفر در مقطع کارشناسی، 1هزارو 392 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 127 نفر در مقطع دکتری، فارغ التحصیل شده اند و تعداد کل فارغ التحصیلان دانشگاه تا پایان سال تحصیلی 92-1391 در حدود 41 هزارو 752 نفر است.
وی افزود: در این مراسم همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم از اساتيد برتر آموزشی دانشكدهها تقدیر میشود. همچنین به كليه فارغالتحصيلان مقطع دكتري و دانش آموختگان برتر هر دانشکده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هدايايی اهدا خواهد شد.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته تنها دانشجوياني که تا پایان وقت اداری 10 اردیبهشت 93 مدارک فارغالتحصيلي خود را به اداره دانشآموختگان تحويل داده باشند، ميتوانند در مراسم شرک کنند.
دانش آموختگان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرسhttp://sutgc.sharif.ir مراجعه کنند.
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