به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا مسیب‌زاده ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ‌زنی ساخت مدرسه قرآن مرحوم عبدالصمد ناصری و دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع) که در جنب هیئت متحده حسینی در کوچه حاج‌مهدی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بندهای ابلاغی و سفارش موکد وزیر جدید آموزش و پرورش، احیای مراکز دارالقرآن در کشور است که برنامه کلنگ‌زنی نیشابور نیز در همین راستا است.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: از دیگر فعالیت‌های محور دفتر، حفظ موضوعی آیات قرآن است که دانش‌آموزان متناسب با سن خود، آیات را حفظ و ترجمه و پیام آن را فرا می‌گیرند تا بتوانند در آینده از مفاهیم عالی آن در زندگی بهره‌مند شوند.

مسیب‌زاده تصریح کرد: ساخت و ساز و فعالیت عمرانی پس از پیگیری مباحث فرهنگی و معنوی در اولویت‌های بعدی ما است و با توجه به مشکلات اعتباری منتظر اقدامات و دست‌بوس خیران نیک‌اندیش هستیم.

در ادامه زین‌العابدینی خیر سازنده این دارالقرآن، ساخت این فضا را افتخار بزرگی برای خود و خاندانش دانست و از شورای اسلامی و شهرداری شهر نیشابور خواست هر چه سریع‌تر نسبت به واگذاری زمین وعده داده شده در مابین دو بقعه امامزادگان عبدالله(ع) و محمد(ع) در بوستان شهید هاشمی‌نژاد نیشابور اقدام کنند.

خیر سازنده دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع) بیان کرد: دارالقرآن علی ولی‌الله(ع) را کنار این بقاع متبرکه می‌سازم به شرطی که زمین را زودتر در اختیارم بگذارند.

مرتضی احمد آبادی، معاون مدیریت آموزش و پرورش نیشابور نیز در ادامه اظهار کرد: این مدرسه و دارالقرآن در فضایی به مساحت یک هزار و 100 متر مربع و در بنایی سه طبقه با زیربنای 900 مترمربع با خیرات سه میلیارد ریالی محمد زین‌العابدینی و اعتبار چهار میلیارد ریالی اداره‌کل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی ساخته می‌شود.

معاون مدیریت آموزش و پرورش نیشابور با تقدیر از خانواده مرحومان ترقی و فیضی که در ساخت این بنای فرهنگی نقش داشتند، افزود: این دومین دارالقرآن نیشابور پس از دارالقرآن امام خمینی(ره) است که توسط زنده‌یاد دکتر ترقی، محمد رفیقیان و خانواده مرحوم فیضی ساخته و تحویل آموزش و پرورش نیشابور می‌شود.

در این مراسم صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) توسط حسن نقیبی قاری ممتاز کشوری و سرود امام رضا(ع) توسط گروه سرود مدرسه معلم فداکار مرحوم واعظی‌نسب خوانده شد، همچنین نماهنگی از خدمات روزافزون و ماندگار اعضای مجمع خیران مدرسه‌ساز نیشابور پخش شد.