دستگاه قضایی از فعالیت محیط زیست در قزوین حمایت جدی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اسلام اسماعیل صادقی روز چهارشنبه در دیدار با مديركل محيط زيست استان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي، اظهار داشت: حفاظت از محيط زيست در كشور اهميت بسيار زیادی دارد زیرا هم از نظر شرعي و فقهي و هم در قانون اساسي و قوانين مدون كشور به موضوع محيط زيست توجه شده و دولت نیز به آن اهتمام ويژه اي دارد.



دادستان قزوين تصريح كرد: ماموريت هاي سازمان محيط زيست متنوع و متعدد است و تمامي امور مربوط به حوزه هاي آب و خاک، هوا و گياهان و جانوران وحشي را در برمي گيرد و وظايف آن هم محيط هاي انساني و هم محيط هاي طبيعي را شامل مي‌شود.

وي تاكيد كرد: حمايت از محيط زيست به معنی حمايت از تك تك انسانهاست و اگر ما از محيط زيست حمايت و حفاظت كنيم از خودمان حمايت كرده و به سلامت زندگی خود کمک کرده ایم.

صادقي نياركي بيان كرد: از نظر حمايت هاي قانوني همچون گذشته و بيش از آن آماده همكاري و حمايت از فعالیت ماموران محیط زیست هستيم تا در انجام مامويت های خود با موانع برخورد نكنيد.

وی از مدیران محیط زیست و دستگاههای مرتبط خواست از بخشي نگري پرهيز كنند و ديدگاه تعاملي نسبت به وظايف همديگر داشته باشند.

دادستان قزوين در پايان در خصوص شكار غيرمجاز همنکاتی را یادآورشد و گفت: در این بخش بايد با جدیت با كساني كه به صورت غيرقانوني به شكار مي‌پردازند قاطعانه برخورد كنيم و نگذاريم حيات وحش نابود و چرخه حیات دچار مشکل شود.

در ادامه صدرالدین علیپور مدیرکل محیط زیست استان از برگزاري همايش بزرگ حقوق محيط زيست در آينده اي نزديك خبرداد و افزود: این همايش آموزشي به زودي با همكاري محيط زيست و دادگستري استان برگزار مي ‌شود.

مديركل محيط زيست استان ضمن تشكر از حمايت هاي دادگستري و دادستان محترم در گذشته خواستار حمايت همه جانبه دستگاه قضا از محيط زيست شد.

عليپور همچنين خواستار برگزاري همايش اموزش مشترك بين دستگاه قضا و محيط زيست استان شد تا هم محيط بانان وكارشناسان محيط زيست قوانين حقوقي را فر گيرند و هم قضات و دست اندركاران دستگاه قضا با مسايل محيط زيستي آشنا شوند.

مديركل محيط زيست استان همچنین با جمال انصاري رئيس كل دادگستري قزوين دیدار و گفتگو کرد و خواستار همكاري بيشتر دادگستری در برخورد با متخلفان و متجاوزان به طبيعت، حيات وحش و انفال عمومي شد.

جمال انصاری رئيس كل دادگستري نيز در اين ديدار محيط زيست را متعلق به همه مردم و تمام نسل ها دانست و گفت: همه بايد براي حفظ محيط زيست تلاش كنند و دادگستري قزوين نيز آماده هرگونه همكاري در حمايت از محيط زيست است.

