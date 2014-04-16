منشور اخلاقی رسانه های فارس به سند ملی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل قزلسفلی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای بسیج رسانه استان با نماینده ولی فقیه در فارس، گفت: برای اولین بار در کشور با کمک و همفکری اهالی رسانه فارس و ایجاد یک کارگروه موفق به تنظیم منشور اخلاقی شدیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگی های انجام شده تلاش می کنیم که این منشور به عنوان یک سند ملی به نام استان فارس ثبت شود.

رئیس بسیج رسانه استان فارس افزود: در فرایند تدوین این منشور از تمام نظارت استفاده شده است.

قزلسفلی ادامه داد: آنچه که برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بود توجه به اخلاق در رسانه ها است به همین دلیل در قدم اول اولویت را به مباحث اخلاقی دادیم.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در تببین و تحقق شعار سال جدید نیز تاکید کرد: به طور حتم رسانه های استان فارس نقش بسیار زیادی در تحقق شعار سال جدید در مباحث فرهنگی و اقتصادی دارند.

در ادامه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز افزود: رسانه ها می توانند با نوع نگاه و انعکاس اخبار نقش بسیار زیادی در جامعه داشته باشند.

احمد همتی در پاسخ به سخنان یکی از خبرنگاران در خصوص فعالیت های قرآنی در فارس، گفت: خوشبختانه فعالیت های موسسات قرآنی استان فارس فراوان و قابل توجه است.