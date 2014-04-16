تجلیل از 57 خانواده شهید ارتش در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل برزگری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به برنامه های هفته ارتش اشاره و اظهار کرد: برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، تکریم از 57 خاواده شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران، جلسه تفسیر نهج البلاغه با حضور کلیه مسئولین اداری و نظامی شهرستان، غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا، رژه نیروهای ارتش در روز 29 فروردین،حضور گسترده در نماز جمعه و مسابقه بزرگ اتومبیلرانی بخشی از برنامه های این تیپ بمناسبت روز ارتش است.

فرمانده تیپ مستقل 177 پیاده ارتش تربت حیدریه افزود: دلاورمردان ارتش فعالیت نیروهای فرا منطقه ای اعم از تاکتیک ها ، تجهیزات و تسلیحات را بطور مداوم رصد می کنند و متناسب با هر نوع تهدید تاکتیک خود را تهیه و رقم می زنند.

سرهنگ برزگری تصریح کرد: یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از آموزش 48 هفته ای در زمینه های مختلف با برگزاری رزمایش آمادگی خود را برای هر گونه تهدید دشمن اعلام می دارند.

وی گفت: آگاه سازی و بالا بردن بینش سیاسی پرسنل، تقویت بنیه اعتقادی برگرفته از باورهای دینی در ادامه مسیر ارتقای نظامی، راه اندازی صندوق قرض الحسنه و اجرای برنامه های تبلیغی ایام الله ها بخشی از فعالیت های است که بصورت مداوم در جهت بالا بردن توان فکری، اعتقادی و عملی نیروهای تیپ مستقل 177 در حال اجرا است.