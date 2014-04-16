بزرگترین سلاح دفاعی ارتش ایمان است/ زمان شناسی و دشمن شناسی از وظایف ارتشیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان لشگر 84 پیاده استان لرستان گفت: برای همگان باور نکردنی بود ارتشی که سالیان متوالی با ایده و روش استکبار جهانی شکل گرفته و اداره می شد به یکباره با حمایت از ارزشها و آرمانهای انقلاب خواستار برپایی جمهوری اسلامی شود.

وی لبیک گفتن ارتش به فرمان و ندای امام را یک تحول عظیم دانست و تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا چنین موردی مشاهده نشده که در یک انقلاب و نظام جدید از مجموعه ارتش قبلی استفاده شود.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: این پیوستن ارتش به مردم در حقیقت بیانگر باور و اعتقاد دینی نیروی ارتش بود و امروز با افتحار اعلام می کنیم که کارنامه ارتش در دوران دفاع مقدس و دفاع از کشور کارنامه درخشان و ممتازی بوده است.

بزرگترین سلاح دفاعی ارتش ما ایمان است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: ارتش امروز ما خصوصیاتی دارد که در دنیا نظیر آن وجود ندارد و این ویژگی باعث شده که ارتش در کنار سایر نیروهای نظامی کشور مثل سپاه، بسیج و نیروی انتظامی یک نیروی قوی نظامی را به وجود آورد که مایه هراس دشمن است.

حجت الاسلام میرعمادی اولین ویژگی ارتش را ایمان، اعتقاد و باور درونی ارتش دانست و تصریح کرد: بزرگترین سلاح دفاعی ارتش ما ایمان است و چهره ها و فرماندهانی که در ارتش می بینیم همگی چهره هایی مومن، متدین و مکتبی و پرورش یافته و برخاسته از مکتب انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه حسابی که استکبار جهانی از ارتش ما می برد به خاطر ایمان و اعتقاد نیروهای آن است، مردمی بودن، ولایتمداری، خودباوری، اعتقاد به نفس و استقلال نظامی را از ویژگی های دیگر ارتش برشمرد.

زمان شناسی و دشمن شناسی از وظایف و تکالیف امروز ارتش

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: تمام ارتش های دنیا وابسته هستند اما ارتش ایران مستقل بوده و با این استقلال توانسته ساز و برگ نظامی خود را حفظ کرده و در سایه این اعتقاد به نفس و خودباوری شاهد پیشرفت نظامی و خود اتکایی ارتش هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی زمان شناسی و دشمن شناسی، دقت در انجام تکلیف، ایستادگی و استقامت، خداترسی، شجاعت و حفظ وحدت و انسجام درونی را از وظایف و تکالیف امروز ارتش برشمرد.

وی خطاب به ارتش عنوان کرد: دشمن باید از استقامت شما بترسد زیرا ایستادگی و استقامت رمز پیشرفت و موفقیت شماست و شما باید همان ایستادگی که همکاران و همرزمان تان در دوران دفاع مقدس داشتند را داشته باشید.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: امروز دشمن دو جبهه بزرگ جنگی را در مقابل کشور ما گشوده است یکی جبهه فرهنگی و یکی جبهه اقتصادی و همچنان که روزی در میدان نبرد ایستادیم و دشمن را به عقب راندیم امروز باید در جبهه فرهنگی بایستیم و دفاع کنیم.

وی عنوان کرد: ارتش نباید فقط از خاک که از اعتقاد و ارزش های انقلاب نیز دفاع کند و دفاع از اعتقاد را سرلوحه کار خود قرار دهد.

غفلت از دشمن و کوچک پنداشتن آن به معنای شکست مطلق است

حجت الاسلام میرعمادی همچنین گفت: ارتشیان باید مرزبانان خوبی بوده و از نظر امکانات و تجهیزات در سطوح بالا باشند و یک لحظه از دشمن غفلت نکنند و هرگز دشمن را کوچک نشمارند زیرا غفلت از دشمن و کوچک پنداشتن آن به معنای شکست مطلق است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: با اینکه ما به تعبیر امام آمریکا خرد می کنیم اما هرگز نباید از توطئه های دشمن غافل شویم و برای رسیدن به این نقطه ارتشیان باید مرزبانان دقیق، با بصیرت و هوشمندی باشند و آموزش های لازم را بیاموزند زیرا آموزش لازمه یک ارتش روزآمد و قوی است.

وی در پایان خداترسی را مهمترین ویژگی ارتش دانست و بیان داشت: شما باید از خدا بترسید و خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانید زیرا کسی که از خدا بترسد از کسی دیگر نمی ترسد و کسی که از خداوند ترس نداشته باشد از همه می ترسد.

حجت الاسلام میرعمادی شجاعت و دلاوری ارتش را در خداترسی این نیرو دانست و گفت: خداوند را در همه حال حامی، ناصر و یاور خود بدانید و شهدا را چراغ راه و قوت قلب خود قرار دهید تا به سعادت و پیروزی برسید.