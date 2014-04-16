سد مشمپا بزرگترین سد خاکی سنگریزه ای در شمالغرب کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید نیا، اعتبار سال جاری سد مشمپا را 2/37میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: ساخت تونلهای انحراف آب سد خاتمه یافته و قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان پیمانکار بدنه سد مشغول احداث جاده هاي دسترسي به محورهاي منتهي به بدنه سد مي باشد.

وي افزود : آب تنظیمی سد مشمپا 493 میلیون متر مکعب، حجم مخزن سد700 ميليون مترمكعب، ارتفاع سد از بستر رودخانه 100 متر و هدف از اجرای این طرح تامین آب 41 هزار هکتار اراضی دشتهاي رجئین در شهرستان زنجان و پاوه رود در شهرستان طارم ، تامین 37میلیون متر مکعب آب مورد نیاز شرب و صنعت ، تولید سالانه 123.3 گیگاوات برق و ایجاد اشتغال حدود 32 هزار نفر می باشد.

مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان افزود: سد مراش آب اراضي چهارهزارو 796 هكتار منطقه انگوران از شهرستان ماهنشان را تامين مي كند.

وي، هدف از اجراي اين سد را تامين آب براي آبياري اراضي كشاورزي به ميزان بیش از چهار هزار هكتار اعلام كرد و اظهار داشت: آب قابل تنظيم سد 44 ميليون متر مكعب در سال است ، از اين ميزان 5/2 ميليون متر مكعب براي شرب ، 5/4 ميليون متر مكعب براي صنعت و 32 ميليون متر مكعب براي كشاورزي5 ميليون مترمكعب براي حقابه زيست محيطي در نظر گرفته شده است.

وي گفت: اين سد از نوع خاكي غير همگن با هسته رسي ، به ارتفاع 75 متر از پي و حجم کل مخزن سد 40 ميليون متر مكعب مي باشد.

حميدنيا ،اعتبارمصوب سال جاري اين طرح رابالغ بر128ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: تاپايان سال 92 براي اين طرح اعتباري حدود 400ميلياردريال هزينه شده است.گفتني است اين سد در 125 كيلو متري جنوب غربي زنجان در روستاي مراش منطقه انگوران ، از توابع شهرستان ماهنشان در حال احداث مي باشد.

وی، از عمليات اجرايي سدبلوبين خاطرنشان كرد: مطالعات اين سداز سال 1385 شروع شده وعملیات اجرایی کمپ و راه دسترسی از سال 89 و اجرای بدنه سد و تاسیسات جانبی از ابتدای سال 91 آغاز شده که قرار داد آن حدود700 میلیارد ریال است.اين سد علاوه برتامین آب شرب و صنعت برخی از شهرها و روستاهای شهرستان ایجرود، آب کشاورزی سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست سد را تامین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی، ارتفاع از بستر رودخانه 59 متر، حجم کل مخزن سد 54 میلیون مترمکعب طول تاج 325 متر و عرض تاج 12 متر است.

عامل قاچاق لوازم آرایش و بهداشتی در تعزیرات حکومتی استان زنجان تعزیر شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: عامل قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تعزیر شد.



حمید رضا عزیزپور تاکید کرد: عامل قاچاق مقدار 9500 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق و خودرو حامل قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد.

وی از رسیدگی به تخلفات 49 واحد صنفی در محل وقوع تخلف توسط شعبه سیار تعزیراتی حکومتی خبر دادوگفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان به سطح بازار این شهر عزیمت و با بررسی تخلفات صورت گرفته، در محل وقوع تخلف به 49 فقره از پرونده های متشکله رسیدگی و احکام لازم را صادر کرد و واحد اجرای احکام نیز حکم های مزبور را اجرا نمود.