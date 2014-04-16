تنها راه نجات اقتصاد فارس تلاش برای صنعتی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي در بازديد از مجتمع صنعتي زرين غزال با اشاره به اينكه گسترش بدون ضابطه كشاورزي موجب بروز خسارت هاي فراواني به ويژه در زمينه آب هاي زيرزميني شده است، افزود: براي ايجاد اشتغال مولد راهي جز فراهم كردن زمينه هاي صنعتي شدن فارس در پيش رو نداريم و تلاش مي كنيم مشكلات واحدهاي صنعتي موجود در فارس را كاهش دهيم.

وی یادآور شد: هدف از گسترش صنعت، توليد ثروت و كاهش بيكاري است و در اين راستا، توسعه گردشگري به عنوان صنعتي اشتغال آفرين، مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

استاندار فارس با تاكيد بر اينكه صنايع در سطح دنيا، همواره مورد حمايت جدي دولت هاي قرار دارند، تاكيد كرد: چنانچه بخواهيم اشتغال موجود در استان فارس را حفظ كرده و بهبود ببخشيم بايد به عنوان دولت از واحدهاي صنعتي پشتيباني كنيم.

احمدی تصریح کرد: واحدهاي بزرگ صنعتي در استان را كه دچار مشكلاتي شده باشند، مورد حمايت ويژه قرار خواهيم داد.