بانوان نقش اساسی در جهت گیری جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در کارگروه بانوان استان اظهار داشت: بانوان نقش اساسی و جدی در جهت گیری های جامعه داشته اند که باید به نقش زنان در جامعه توجه شود.
وی بر لحاظ شدن جایگاه و ظرافت شخصیت زن در گفتمان ها و تصمیم گیری ها تاکید کرد و افزود: باید در گفتمان و تصمیمگیریها با نگاهی عمیق و ظریف به نقش زنان در جامعه توجه شود.
وی با بیان اینکه زنان نقشی بسیار اساسی و جدی در جهتگیری جامعه دارند، بیان کرد: زن لنگرگاه و آرامشدهنده خانواده در جامعه است.
حسینی کارگروه بانوان را یکی از کارگروههای حساس و مهم دانست و با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: مادران و زنان ایران اسلامی بزرگترین عاملان اعزام جوانان به جبهههای جنگ برای دفاع از انقلاب اسلامی بوده اند.
وی با بیان اینکه در جامعه جاهلیت نقش زنان فراموش شده بود و به آنها ستم وارد می شد، تصریح کرد: برخلاف جاهلیت که فاقد فرهنگ انسانی و دارای روابط اجتماعی خشن با زنان بودند، زنان در جامعه اسلامی ارزش یافته و پیامبر(ص) به بانوان بهاء دادند تا نقش بخش عظیمی از جامعه را به جایگاه خود برگرداند.
حسینی همچنین بر ترویج فرهنگ کار در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: با وجود تورم در کشور باید اشتغال با یک نگاه درون کشوری و بومی انجام شود زیرا اشتغالهای کوچک با سرمایهگذاریهای محدود سبب ثبات اشتغال در جامعه میشود.
وی بر ترویج فرهنگ کار در جامعه تاکید کرد.
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