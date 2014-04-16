لزوم برون سپاری اماکن ورزشی/ سرانه ورزشی اردبیل 66 صدم درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید این سازمان در اردبیل اضافه کرد: با توجه به اینکه هزینه های نگهداری و تعمیر این اماکن بسیار سنگین بوده و از توان اداره ورزش و جوانان خارج است، باید در خصوص واگذاری این مراکز به بخش های خصوصی و یا سایر دستگاه ها برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه اداره ورزش با صرف هزینه های سنگین در این خصوص از رسالت خود که همان توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است، خارج شده تاکید کرد: براساس برنامه پنجم 50 درصد امور در این زمینه باید توسط اداره ورزش و 50 درصد توسط سایر دستگاه ها عملی می شد که اداره ورزش استان به تعهد خود عمل کرده است.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان با اشاره به افتتاح 26 سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال طی دو سال گذشته در اردبیل ادامه داد: این تعداد با توجه به وضعیت اعتباری سال های اخیر قابل توجه بود.

وی بهره برداری از این سالن های ورزشی را باعث رشد سرانه ورزشی استان دانست و تاکید کرد که هم اکنون این سرانه از 60 صدم درصد سال 90 به 66 صدم درصد ارتقاء یافته که بالاتر از میانگین کشوری است.

پازاج همچنین با اشاره به فعالیت های خود در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی متذکر شد: نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی از مهمترین اولویت های وزارت ورزش و جوانان بود که در این راستا برنامه های گسترده ای در اردبیل اجرا شد.

وی اجرای 600 برنامه طی سال 91 و جذب 30 درصد شهروندان این استان در حوزه ورزش همگانی را یادآور شد و عنوان کرد: براین اساس اردبیل در همان سال به عنوان استان برتر در توسعه ورزش همگانی دست یافت.

مشاور جدید اداره کل ورزش و جوانان استان در حوزه ورزش قهرمانی نیز، با اشاره به سابقه درخشان اردبیل طی سال های قبل یادآور شد: این استان در گذشته نه چندان دور از مناطق پیشرو در ورزش همگانی بود اما الان عقب افتاده ایم که باید با برنامه ریزی مناسب جبران شود.

وی بهترین عملکرد ورزش این استان در سال های اخیر را سال 91 و المپیک لندن دانست و افزود: از مجموع 12 مدال کسب شده، یک مدال سهم ورزشکاران اردبیل بود که به لحاظ کسب مدال و تعداد ورزشکار در بین هشت استان کسب کننده مدال رتبه چهارم را کسب کرد.