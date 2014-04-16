بخش مرکزی ازنا 192 سایت باستانی دارد/ قرارگیری 23 روستا در معرض زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی به تشریح ویژگیهای بخش مرکزی ازنا پرداخت و اظهار داشت: در تهیه طرح ساماندهی کالبدی این بخش 192 سایت باستان شناسی در ازنا شناسایی و حریم آنها مشخص شده است.

وی عنوان کرد: مطابق تاکیدات صورت گرفته در این طرح هر گونه ساخت و ساز و توسعه در حریم و نزدیکی این سایتها باید زیر نظر میراث فرهنگی صورت گیرد.

غلامی با اشاره به ضعف زیرساختهای حوزه گردشگری در ازنا، سرمایه گذاری در این بخش را یکی از پیشنهادات مطرح شده در طرح ساماندهی کالبدی دانست.

مشاور تهیه طرح ساماندهی کالبدی بخش مرکزی ازنا در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای جمعیتی ازنا اشاره کرد و گفت: نرخ رشد جمعیت در بخش مرکزی ازنا در فاصله سالهای 75 تا 90 نرخ صعودی داشته است.

وی با اشاره به افزایش نرخ مهاجرت از روستاها با شهر عنوان کرد: همچنین نرخ باسوادی در بخش مرکزی ازنا 78 درصد است.

غلامی با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین سهم را در اشتغال مردم این بخش دارد گفت: 60 درصد اراضی کشاورزی ازنا آبی هستند و گندم بیشترین رقم کشت را به خود اختصاص داده است.

مشاور تهیه طرح ساماندهی کالبدی بخش مرکزی ازنا به وضعیت طبیعی و زمین شناسی این بخش نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش 23 روستا در معرض خطر کم، متوسط و بالای زلزله قرار دارند.

وی عنوان کرد: همچنین پنج روستا در معرض سیل، پنج روستا در معرض خطر زمین لغزش و 20 روستا در معرض خطر روان گرایی قرار دارند.

مشاور تهیه طرح ساماندهی کالبدی بخش مرکزی ازنا منابع آب فراوان، وجود قابلیتهای لازم برای توسعه دامپروری و باغات، وجود ظرفیت پرورش ماهی و ... را از قابلیتهای این بخش برشمرد.