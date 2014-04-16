رسالت اصلي مبلغان و مربيان پرورشي شكوفايي افكار جوانان و نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني، ظهر امروز در چهارمين كارگاه آموزشي بررسي مسائل و مشكلات ديني دانش‌ آموزان ويژه معلمان حوزه دين اظهار داشت: امروز مبلغان و مربياني در كار خود موفق هستند كه مهارت هاي جديد در برقراري ارتباط را فرا گيرند و آنها را در كار خود لحاظ كنند.

وي بيان كرد: تا عقل دانش آموزان مجاب نشود، تير ما به سنگ مي خورد و كارهاي تبليغي جواب مثبتي نخواهد داشت.

حسيني كوهستاني ادامه داد: مبلغان و مربيان پرورشي در جامعه فعاليت مي كنند تا بتوانند افكار و عقل مردم به ويژه جوانان و نوجوانان را شكوفا كنند و نبايد از اين رسالت غافل شد.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ارتباط معلم و دانش آموز، يك ارتباط امروزي است و روابط معلم و دانش آموز با گذشته متفاوت است.

حسيني كوهستاني تاكيد كرد: در گذشته دانش آموزان هر آنچه كه در مدرسه مطرح مي شد، نسبت به آن اطلاعات و آگاهي داشتند اما امروز دامنه آگاهي ها و دانسته هاي دانش آموزان گسترده تر شده است.

وي تصريح كرد: دانش آموز امروز همه چيز را درك مي كند و مي فهمد اما بسياري از موارد چيزي از دانسته هاي خود مطرح نمي كند و آن را در دل و ذهن خود دارد.

حسيني كوهستاني بر كسب مهارتهاي لازم براي مربيان پرورشي و مبلغان ديني براي برقراري ارتباط با نسل جديد تاكيد و اظهار اميدواري كرد: اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد بتواند با همكاري و همراهي آموزش و پرورش، اين مهارتها را در اختيار مربيان پرورشي قرار دهد.

يكي از اساتيد حوزه و دانشگاه نيز در اين كارگاه آموزشي با بيان اينكه امروز معلم و دانش آموز هر دو در جايگاه پرسشگري قرار دارند، بيان كرد: معلم براي برقراري ارتباط با دانش آموزان و دانش آموزان به حكم غريزه و سن خود سئوالاتي را از يكديگر پرسش مي كنند.

وي عنوان كرد: سئوالات معلمان به چهار شكل چالشي، ارزشيابي، عاطفي و كنترلي است و در هر شيوه دانش آموزان مخاطب سئوال و زمان طرح سئوال و ... بايد مدنظر قرار گيرد.

حجت الاسلام نبي‌الله بياتي، خاطرنشان كرد: سئوالات دانش آموزان از معلمان نيز به طور عمده به چهار دسته استفهامي، خود ابرازي، انحرافي و آزمودني مطرح مي شود كه معلمان بايد قدرت پاسخگويي از اين سئوالات و اداره كلاس درس خود را داشته باشند.

وي همچنين به شگرد برخورد با هر يك از اين سئوالات پرداخت و گفت: آنچه در برخورد با دانش آموزان حائز اهميت است، آن است كه معلم بايد معلم همه كلاس باشد نه فرد و گروهي خاص و دانش آ‌موزان نبايد از برخورد معلم به نتيجه تبعيض برسند.

اين استاد حوزه و دانشگاه در اين كارگاه آموزشي به ارائه روش هاي مواجهه با سئوالات و مسائل و مشكلات ديني دانش آموزان پرداخت.

در اين كارگاه آموزشي، 100 نفر از مربيان و معاونان پرورشي ناحيه يك و دو يزد حضور داشتند.

اين كارگاه آموزشي از سوي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان يزد در سينما دانش آموز يزد برگزار شد.