تفاهم اصلاح طلبان و اعتدالیون شرط پیروزی در انتخابات مجلس/ لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف چهارشنبه شب در همایش "نقش تاریخی گفتمان اصلاح طلبی" در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: جریان اصلاحات باید دولت تدبیر و امید را حمایت کرده و در عرصه های سیاسی حاضر شود چرا که ما اعتقاد داریم گفتمان جریان اصلاحات خردورزی و حاکمیت ارزش‌ها و قانون اساسی است اما باید در نظر داشت که رویکرد ما حاکمیت با نگاه اصلاح طلبانه و اصلاح مراحل قانونی است.

برنامه مدون و راهبردی برای انتخابات مجلس

وی با تاکید بر اینکه برای انتخابات مجلس برنامه مدون و راهبردی داریم، افزود: به دنبال حفظ سرمایه اجتماعی و موفقیت قطعی در انتخابات مجلس هستیم و در این راستا ما با یک پروژه نیمه‌تمام روبرو هستیم و مرحله نخست این پروژه در انتخابات سال گذشته با موفقیت سپری شد و مرحله دوم آن در انتخابات مجلس در سال آینده رقم می خورد.

معاون اول دولت اصلاحات بیان کرد: جریان اصلاحات در انتخابات مجلس جدی است و بر این اساس برنامه ها و راهبردها را مطرح و سال 94 مصادیق را عنوان می‌کنیم.

عارف عنوان کرد: کشور در هشت سال گذشته ضرر کرد و امروز باید فضای خموده و بی‌روح در دانشگاه ها برچیده شود تا در کنار رشد علمی به لحاظ بینش سیاسی نیز شاهد رشد و توسعه باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر باید اجازه داد تا تشکل‌های دانشجویی آزادانه فعالیت کنند و شور و نشاط سیاسی را در فضای دانشگاه حاکم سازند.

وظیفه تفکر اصلاحات حفظ سرمایه های اجتماعی است

معاون اول دولت اصلاحات یادآور شد: در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مردم مشارکت 73 درصدی داشتند البته تفکر اصلاح طلبی نیز در این موفقیت نقش بسزایی داشت البته بیش از 20 درصد مردم رأی ندادند و این امر نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا در انتخابات مجلس شاهد مشارکت بیش از 73 درصدی باشیم.

عارف تاکید کرد: وظیفه تفکر اصلاحات حفظ سرمایه های اجتماعی است زیرا رویکرد ما ارتقاء سرمایه اجتماعی است تا انتخاباتی باشکوهتر از سال 92 را در سال 94 بوجود آوریم.

برنامه ریزی برای حضور 80 درصدی مردم

به گفته وی برای انتخابات مجلس در سال آینده باید برای حضور 80 درصدی مردم برنامه ریزی شود.

وی گفت: در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مردم باری دیگر پایبندی خود را به آرمان های انقلاب اسلامی اثبات کردند و بنا داریم تا در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نیز این سرمایه های اجتماعی را حفظ و جذب کنیم.

عارف یادآور شد: حفظ بخشی از سرمایه های اجتماعی بر دوش دولت است و انتظار می رود بر مبنای شعارهایی که داده شده نسبت به حفظ این سرمایه ها و توجه به نگاه مطالبه گری آنها اقدام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایطی که دولت اصلاحات بر سرکارآمد، افزود: این دولت در حالی بر سر کار آمد که رشد منفی را در حوزه اقتصادی شاهد بودیم و اکنون نیز رویکرد دولت در بخش اقتصادی رویکرد خوبی بوده و باید از طرح های دولت نظیر هدفمندی یارانه ها در این حوزه حمایت کرد.

وی ادامه داد: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها همزمان با ارزیابی عملکرد مرحله نخست انجام می شود و باید افراد توانمند و دهک های بالای جامعه با انصراف داوطلبانه خود دولت را مورد حمایت قرار دهند زیرا پروژه هدفمندی یارانه ها پروژه ای ملی و نه دولتی است.

عدالت اجتماعی یکی از ارزش‌های انقلاب

عارف افزود: عدالت اجتماعی یکی از ارزش‌های انقلاب است و در پروژه هدفمندی باید با نگاه ملی زمینه توسعه بیشتر کشور را فراهم ساخت.

معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در بند 4 سیاست اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و موضوعات اشتغال، افزایش تولید و کاهش شدت انرژی مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس باید تولید رونق بگیرد و مشکل بیکاری حل شود چرا که در واقع نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ناامیدکننده‌ است و با ادامه این روند طی چند سال آینده بیش از 10 میلیون فارغ التحصیل بیکار خواهیم داشت.

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید اظهار کرد: در نامگذاری امسال مسئله فرهنگ نمود بیشتری دارد و باید این مقوله در دانشگاه و در میان دانشگاهیان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ باید با محوریت بخش غیر دولتی مدیریت شود، تصریح کرد: انقلاب ما انقلاب فرهنگی و زیربنای همه امور فرهنگ است و در این راستا مردم می‌توانند فرهنگ را مدیریت کنند زیرا در این بخش با آسیب های فراوانی روبرو هستیم.

وی با اشاره به تعطیلی روزنامه ها نیز گفت: به اعتقاد بنده اگر روزنامه‌ای خطا کرد نباید در آن را بست و توقیف کرد چرا که بستن روزنامه همانند تعطیلی یک بیمارستان یا کارخانه است و وجود و حضورشان ضروری است.

با مذاکره و تعامل به حق مسلم خود می رسیم

معاون اول دولت اصلاحات در خصوص مذاکرات ایران با غرب بیان کرد: انقلاب و فرهنگ ما گنجایش و ظرفیت لازم را برای مذاکره دارد و از سویی باید توجه کرد که در صورت تعامل با دنیا به حق مسلم خود می‌رسیم بنابراین دولت و گروه مذاکره کننده باید حمایت شوند.

عارف تصریح کرد: حمایت و هدایت تیم مذاکره کننده سبب پشت گرمی آنان می شود و نباید مدام از این تیم انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه دولت برنامه های خود را با دقت نظر لازم و جدیت در حوزه سیاست خارجی دنبال می‌کند، افزود: در مسئله استفاده از فناوری صلح آمیز هسته‌ای در کشور، کمترین اختلاف در میان جریان های سیاسی وجود دارد و باید باور کنیم که دلگرمی دادن به تیم مذاکره کننده یکی از شروط موفقیت ماست.