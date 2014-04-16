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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۲۰:۵۴

مراسم بزرگداشت پدر مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه برگزار شد

مراسم بزرگداشت پدر مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه برگزار شد

مراسم بزرگداشت پدر مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه با حضور مسئولان عالی قضایی و کشوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم بزرگداشت پدر حسن رحیمی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه در مسجد حضرت ابوالفضل برگزار شد.

تنی چند از مسئولان عالی قضایی و کشوری از جمله حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، حجت الاسلام نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، اسماعیلی رئیس سازمان زندانها، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی، آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت الاسلام خطیب رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، روسای شعب 71، 79 و 76 دادگاه کیفری، امیری قائم مقام وزیر کشور و حجت الاسلام محمد علی ابطحی حضور داشتد.

 

کد مطلب 2272403

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