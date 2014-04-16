"دختران فاطمي" و "صرفا زنان بدانند" در يزد/ اجراي 700 برنامه با محوريت هفته زن در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسي هامانه، ظهر چهارشنبه در جلسه اطلاع رساني و نشست خبري مديركل امور بانوان و خانواده استانداري يزد به مناسبت فرا رسيدن هفته زن اظهار داشت: قرار است بيش از 700 عنوان برنامه از سوي ادارات و دستگاه هاي مختلف استان يزد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن در يزد برگزار شود كه شاخص ترين اين برنامه ها برگزاري همايش ها و جشن هاي ويژه زنان است.

وي با اشاره به اينكه از 27 فروردين تا پنجم ارديبهشت به عنوان هفته گراميداشت مقام زن نامگذاري شده است، به تشريح برنامه هاي روزهاي مختلف اين هفته پرداخت.

خامسي هامانه عنوان كردجشنواره "دختران فاطمي" در ورزشگاه شهيد صدوقي، همايش "بهارين طلوع" ويژه شاغلان زن ادارات و تشكل هاي غير دولتي در سينما دانش آموز با حضور استاندار يزد، جشن مردمي "تبسم ياس" ويژه بانوان شهرستان يزد در پارك طوبي، همايش علمي "صرفا زنان بدانند" با موضوع اسراري براي ساختن نه سوختن در سالن فرهنگسراي شهرداري، همايش "نقش زن در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي"، همايش "خانواده متعالي در اسلام به سبك زندگي اسلامي"، برگزاري جشنواره غذاهاي محلي در شهرستان اردكان و همايش "زن، شادابي و اميد به آينده" در شهرستان اشكذر از جمله همايش ها و جشن هاي اين هفته در استان يزد خواهد بود.

وي از ديگر برنامه هاي اين هفته به بازديد رايگان كليه اقشار مردم از موزه ها و اماكن تاريخي يزد در تاريخ 31 فروردين ماه، برگزاري مسابقه آشپزي در اداره كل بهزيستي شهرستان يزد، تهيه مستند از بانوان معلول و سرپرست خانوار در شهرستان خاتم، افتتاح نمايشگاه توانمندي هاي بانوان در شهرستان بهاباد، برگزاري همايش هم انديشي دختران نخبه در شهرستان تفت، ارائه ويزيت رايگان در مراكز بهداشتي درماني مناطق محروم، ارائه مشاوره رايگان بانوان در محل نمازجمعه، ارائه مشاوره سلامت در مدارس منتخب مقطع راهنمايي و دبيرستان، ديدار با مددجويان كميته امداد بازديد از بند نسوان زندان يزد و ... اشاره كرد.

خامسي هامانه همچنين خاطرنشان كرد: برنامه متمركز كشوري نيز با عناوين ديدار با مقام معظم رهبري و رئيس جمهور نيز در روزهاي 30 و 31 فروردين برگزار مي شود كه جمعي از بانوان يزد در آن حضور خواهد داشت.

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ترويج سيره فاطمي بايد در همه برنامه هاي اين هفته گنجانده شود، تصريح كرد: حضرت زهرا (س) الگوي كاملي براي زنان در جامعه اسلامي به شمار مي روند و اگر ويژگي هاي ايشان در زندگي هاي امروز وجود داشته باشد، كمتر زندگي را خواهيم ديد كه با مشكلات دست و پنجه نرم كند.

وي، حيا، عفت، تقوا، تدبير در منزل و همراهي با همسر را از ويژگي هاي بارز حضرت زهرا (س) برشمرد.

خامسي هامانه در مورد برنامه هاي خود در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد نيز اظهار داشت: توسعه نقش هماهنگي، يكپارچه سازي، تسهيل گري و نظارتي در عرصه زنان و خانواده، تقويت تشكيلات و ارتقا كمي و كيفي سرمايه هاي انساني، توسعه سرمايه اجتماعي و بهره وري از ظرفيت هاي ساختاري غير دولتي فعال زنان و خانواده، تشكيل و تكميل بانك اطلاعاتي زنان با شناسايي زنان توانمند يزدي در عرصه هاي مختلف، بستر سازي در راستاي حضور پررنگ و موثر زنان در عرصه هاي مختلف، تشكيل شوراي مشورتي و سياست گذاري در حوزه بانوان و خانواده با اولويت تجربه، تخصص و خلاقيت و برنامه ريزي و تلاش در راستاي تحكيم بنيان مقدس خانواده با تاكيد بر آموزه هاي ديني و اشاعه تعميق باورهاي ديني از جمله سياست هاي اين حوزه در دولت تدبير و اميد است.