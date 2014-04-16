حضور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ادامه دومین روز از سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان در جلسه شورای عالی استان در شهر کنارک شرکت کرد.

بنابراین گزارش روحانی که عصر امروز چهارشنبه وارد چابهار شده بود پس از سخنرانی درجمع مردم این شهر با حضور در بند شهید چابهار از طرح توسعه این بندر و همچنین تاسیسات و تجهیزات آن و اقدامات صورت گرفته برای تکمیل طرح جامع توسعه بندر شهید بهشتی دیدن کرد.

بر اساس این گزاش توسعه امنیت ملی و منطقه ای، توسعه فرهنگ کار و اشتغال مولد، توسعه تجارت آزاد و تحکیم روابط خارجی، توسعه اقتصاد پویا و ریشه کنی مشاغل کاذب، توسعه عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت از جمله اهداف طرح توسعه جامع بندر شهید بهشتی چابهار است.

همچنین رئیس جمهور در پایان برنامه کاری خود در سومین سفر استانی در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.