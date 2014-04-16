حق مردم خوزستان ادا نشده است/ مشکل فاضلاب عین دو در اسرع وقت حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات منطقه عین دو اهواز اظهار کرد: مسئولان بدانند در راه رفع مشکلات مردم خوزستان هیچ مانعی وجود ندارد و می توانیم بحث فاضلاب را به راحتی مطرح کرده و مشکلات آن را بیان کنیم و برای آنها چاره اندیشی کنیم به همین دلیل تاکید می کنم باید به مناطق حاشیه اهواز مانند ملاشیه، عین دو و سیاحی باید توجه خاص و ویژه کرد.



وی افزود: موضوع و بحث بر این بود که ساخت تصفیه خانه منطقه عین دو را شروع کنیم و در این راه موضوعات مختلفی پیش روی ما قرار گرفت اما تمام تلاش ما بر این منظور است که این مشکل را که فاضلاب و آلودگی این منطقه را حل کنیم و این طرح را با اعبتاری بالغ بر 25 تا 30 میلیارد شروع کنیم که در این جهت محیط زیستی مناسب داشته باشیم اما اولویت ما تصفیه خانه است و تا هفته آینده از شرکت آبفای اهواز می خواهیم کلیه اطلاعات مربوط به آب و فاضلاب منطقه عین دو را به معاونت عمرانی تحویل دهند تا در این چارچوب بررسی هایی صورت گیرد.



سیاحی بیان کرد: منطقه عین دو برای بازسازی و ترمیم خطوط آب و فاضلاب خود نیاز به 500 میلیون تومان اعتبارات نیاز دارد که معاونت عمرانی استانداری این مبلغ را به آبفای اهواب به منظور تکمیل خطوط فاضلاب عین دو در اسرع وقت پرداخت می کند اما با این حال مشکل اصلی از ایستگاه های پمپاژ فاضلاب است که باید یک ایستگاه فاضلابی در این منطقه ساخته شود.



معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: باید بر سه موضوع در شبکه آب و فاضلاب استان خوزستان از جمله نقاط توسعه یافته، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه توجه ویژه کرد.



وی در خصوص آلودگی آب عین دو و سایر مناطق اهواز گفت: این آلودگی ها ربطی به شکستگی لوله های فاضلاب ندارند و به دلیل فشاری که در خطوط آب وجود دارد، فاضلاب نمی تواند وارد شود.



سیاحی تصریح کرد: باید به مسئله آب و فاضلاب و بهداشت در منطقه عین دو توجه ویژه ایی کرد و از آبفا می خواهیم گروهی را برای رفع شکستگی های لوله های فاضلاب و بهداشت آنها اعزام کرده و نتیجه آن را به معاونت عمرانی استانداری اعلام کند.



معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: همه ما مشکلات استان خوزستان و مناطق مختلف آن را به خوبی می شناسیم و برای آنها اولویت بندی کرده ایم و این اولویت بندی به دلیل کم بودن اعتبارات است چون میزان اعتبارات عمرانی که امسال برای استان در نظر گرفته شده است یک هزار و 270 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و لازم است مسئولان به دغدغه های مردم بپردازیم.



وی با بیان اینکه در سال های اخیر حق مردم خوزستان ادا نشده است، افزود: در کل استان خوزستان 76 شهر داریم و نباید سیاه نمایی کنیم که هیچ تلاشی صورت نگرفته است بلکه زحمات زیادی کشیده اما کافی نبوده و مردم استان خوزستان لایق این هستند که بیش از اینها به آنها خدمت کرد.

