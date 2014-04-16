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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۹:۴۱

نعمت زاده عنوان کرد:

سواحل مکران بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های شیلاتی است

سواحل مکران بستر مناسبی برای توسعه فعالیت های شیلاتی است

زاهدان-خبرگزاری مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سواحل مکران بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری صنعت شیلات است و ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت‌زاده ظهر چهارشنبه در بازدید از صنایع شیلاتی و بنادر صیادی شهرستان کنارک اظهار داشت: سیستان و بلوچستان قابلیت بسیار زیادی در راستای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این صنعت دارد.

وی با بیان اینکه به منظور ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و اشتغال از صنایع مرتبط با شیلات از جمله لنج سازی حمایت خواهد شد، ادامه داد: صنعت لنج سازی یکی از صنایع مهم و اشتغال زا در این منطقه محسوب می شود و لذا به دلیل عدم موفقیت در بازاریابی در فروش محصولات تولیدی در حال حاضر از رونق کمتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: با فعال سازی خطوط تولید لنج‌های صیادی و فایبرگلاس و حمایت از تولید کنندگان و صنعتکاران می توان بخش عمده ای از مشکل اشتغال در این منطقه را حل کرد و به اقتصاد و معیشت مردم منطقه کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های صنعتی و تولیدی در زمینه شیلات به ویژه تولید تن ماهیان از سال ها پیش به عنوان یک ظرفیت مهم و تاثیر گذار آغاز شده است، افزود: حمایت از صنایع جانبی با اعطای تسهیلات از جمله کارخانجات تولید قوطی کنسرو می تواند به کامل شدن زنجیره تولید در این منطقه کمک کند.

کد مطلب 2272414

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