ضرورت فرهنگسازی استفاده و نگهداری از مترو در رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از پنج واگن خط یک مترو تبریز، با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی شهرهای توسعه یافته و پیشرفته است، افزود: امیدوارم ورود این واگن ها، مقدمه ای برای افتتاح این طرح عظیم در تبریز باشد.

وی یادآور شد: چندین سال است که مساله مترو تبریز مطرح بوده و امروز شاهد مقدمات بهره برداری از آن هستیم و باید قبل از استفاده از این وسیله نقلیه، فرهنگ استفاده از آن را در بین مردم رواج دهیم.

آیت الله مجتهدشبستری گفت: فرهنگ استفاده و همچنین نظافت و نگهداری مترو باید در بین مردم از سوی رسانه ها و مسئولان بازگویی شود تا زمینه برای استفاده مطلوب از این وسیله نقلیه برای شهروندان فراهم شود.

وی گفت: کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، جلوگیری از تضییع زمان و ایمن بودن از ویژگی های استفاده از قطار شهری در شهرهای بزرگ است.

آیت الله مجتهدشبستری با تاکید بر تمهیدات ایمنی در اجرای این پروژه اظهارکرد: کار مترو بسیار سخت و ظریف است و قطار شهری تبریز باید در اجرای ان دقت کند تا مالکان و صاحبان املاک با کوچک ترین خطری مواجه نشوند.

وی همچنین از سازمان قطار شهری تبریز خواست با سرعت و دقت لازم و رعایت تمام جوانب، خط یک مترو تبریز را افتتاح و در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که گاه شاهد تضییع وقت و آلودگی هوا در اثر ترافیک شدید هستیم، راه اندازی مترو نقش سازنده ای در جبران این معضل خواهد داشت.

آیین رونمایی از پنج واگن قطار شهری تبریز که در روزهای اخیر وارد این شهر شده با حضور مسئولان استان و شهرداری و عده ای از مردم در محل پارک ائل گولی برگزار شد.

گفتنی است با انجام تست های لازم، فاز نخست خط یک مترو تبریز با طول تقریبی هفت کیلومتر از ائل گلی تا باغلار باغی به بهره برداری آزمایشی برسد.