شهرداری های کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات دولتی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر چهارشنبه در مراسم ورود اولین سری از واگن های قطار شهری با اعلام این خبر، از توافق شهرداری های کشور با وزارت نفت خبر داد و افزود: با اجرای این توافق نامه، شهرداری های کشور، با اجرای سیاست های توسعه حمل و نقل سالم و پایدار، از تسهیلات دولتی ، به مبلغ جمعاً ۱۰۰ میلیارد دلار برخوردار خواهند بود بنابراین باید مسئولان شهری، استانی و همچنین شورای اسلامی شهر، دست به دست یکدیگر دهند، تا از فرصت این تسهیلات به نحو احسن بهره مند شویم.

وی با اشاره به روند ورود واگن های قطار شهری به تبریز اظهار داشت: به لطف خدا و دعای خیر مردم، اراده کرده ایم با ۹۰۰ میلیون دلار فاینانس به شکل EPCF از طریق چین و ۵۰ درصد در داخل کشور، با مساعدت دولت محترم و مصوبه شورای اسلامی شهر در بودجه سال ۹۳، مشکل نقدینگی قطار شهری و از تراموای شهری تبریز و اتوبوس برقی را حل و فصل کنیم.

دکتر نجفی در ادامه با تاکید بر حمایت از فرصت های سرمایه گذاری شهری، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری را در ساختار شهردار تبریز، به حوزه معاونت و قائم مقامی شهردار ارتقا داده ایم تا بتوانیم با جدیت و اختیارات بیشتری از فرصت های سرمایه گذاری حمایت کنیم.

شهردار تبریز اظهار داشت: در شرایطی که بودجه های محدود و معمول، پاسخ گوی تمام نیازمندی های عمرانی و اجتماعی شهر نیست، باید برنامه های خود را به سوی حمایت از زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی پیش بریم.

وی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر با شورای اسلامی شهر تبریز، از برنامه‌ریزی شهرداری تبریز برای اجرای ۶۵۰ پروژه در بخش های مختلف مدیریت شهری در سال جاری خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ تصویب‌شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز، پروژه‌های شهرداری تبریز در سال جدید، در قالب برنامه زمان‌بندی پیش برده و در راستای تحقق کیفی برنامه ها، نیازمند همیاری و نظارت شورای محترم اسلامی شهر هستیم.

شهردار تبریز تاکید کرد: در این راستا با حمایت و یاری دستگاه قضایی استان، کوچکترین اهمال و سستی را بر نمی تابیم و دست هر کسی را قصد تخطی از مسئولیت های اعطایی و سهل انگاری در روند خدمت رسانی را داشته باشد، قطع می کنیم.