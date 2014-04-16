افرادی که به اختلافات دامن می زنند در زمره دشمنان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یونسی ظهر چهارشنبه در جمع اقشار مختلف مردم دلگان اعم از شیعه و سنی اظهار داشت: افرادی که به اختلافات دامن زده و به دنبال ایجاد خشونت و تفرقه بین اقوام و مردم هستند در زمره دشمنان قرار داشته و افرادی که به ایجاد وحدت و همدلی و برادری دامن می زنند در زمره دوستان واقعی مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه تفاوت ها و اختلافات مذهبی به اخوت و وحدت زیبایی می بخشد، افزود: تفاوت ها و اختلافات مذهبی مانند تفاوت شب و روز است و یک امتیاز محسوب می شود.

وی تفاوت های بین انسان ها در تمامی زمینه ها از جمله مذهب را بخشی از فلسفه حیات بشر دانست و افزود: این تفاوت ها عاملی برای زندگی بهتر است.

یونسی در بخش دیگری از سخنان خود رفع احساس ناامنی را برای ایجاد توسعه و شکوفایی سیستان و بلوچستان ضروری دانست و گفت: برای ایجاد زمینه توسعه و حضور سرمایه گذاران در این استان باید احساس نامنی از فضای استان زدوده و دور شود.

وی با بیان اینکه وحدت و امنیت پیش نیاز و زیرساخت سایر بسترها است، افزود: بدون وجود امنیت و وحدت امکان هیچ توسعه ای در زمینه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.

وی دولت تدبیر و امید را مصمم به توسعه و رشد سیستان و بلوچستان دانست و گفت: احداث راه آهن، ایجاد بزرگراه ها و تبدیل استان به محور ترانزیت تجاری آسیای میانه و همچنین تبدیل چابهار به منطقه مهم تجاری از جمله برنامه های دولت در این استان است.

یونسی ابراز داشت: وحدت اقوام و اتحاد بین اقوام و مذاهب در این استان مثال زدنی است و امید است این اتحاد و برادری همچنان درمیان اقوام و اقشار مختلف پایدار مانده و زمینه ساز توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر باشد.