بودجه 65 میلیارد تومانی شهرداری قائمشهر مصوب شد/ اجرای 527 پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در خصوص بودجه سال جاری شهرداری این شهرستان، با اشاره به اینکه بودجه عملیاتی دو برابر بودجه عمرانی است گفت : برای بودجه جاری شهرستان 22 میلیاردتومان و بودجه عملیاتی 43 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، که می توان گفت قائمشهر از جمله شهرهای نادری است که بودجه عمرانی آن 66 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده است .



ابراهیمی کل پروژه های سال جاری را 527 مورد اعلام، و تصریح کرد تعدادی از پروژه های مهم در الویت اجرا قرار دارند.



وی افزود : احداث کانال مادر در حریم رودخانه سیاهرود به خیابان جویبار با هشت میلیارد و 200 میلیون تومان، زیرسازی، جدول بندی و آسفالت معابر شش میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون تومان، پیاده رو سازی 4 میلیارد تومان از جمله پروژه های الویت دار هستند.



رئیس شورای شهر قائمشهرازافتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح الغدیر در دهه فجر امسال خبر داد و گفت : تقاطع الغدیر از پروژه های شاخص شهرستان است که فاز یک آن در سال گذشته افتتاح شد.



ابراهیمی در خصوص احدااث کارخانه آسفالت گفت : کارخانه آسفالت جدید با بودجه 2.5 میلیارد تومان خریداری و احداث خواهد شد که هم به شهروندان خدمات خواهد داد و هم با فروش آسفالت به شهرهای همجواربرای شهرداری وتوسعه خدمات شهری درآمدزا خواهد بود.



مهدی ابراهیمی با اشاره به اینکه قائمشهر پر ترافیک ترین شهر کشور پس از تهران است وجود خطوط راه آهن را برای کاهش حجم ترافیک بسیار مهم دانست و گفت : در سال گذشته بحث راه آهن سراسری تهران شمال که از شهر قائمشهر می گذرد به کانال uشکل مطرح شد که طرح مطالعاتی آن به طول 11 کیلومتر، در حوزه مدیریت شهری انجام شد که مقرر گردید با توجه به موقعیت جغرافیایی راه آهن این کانال روباز به عمق و عرض 7 متر و طول 11 کیلومتراحداث شود.



وی اعتبار لازم برای احداث این پروژه عظیم و اتوبانی که در کنار کانال احداث خواهد شد را حدود 80 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت : با مطالعات بعمل آمده و بهره مندی از نظر کارشناسان خبره پیش بینی می شود حدود 20 تا 30 میلیارد از بودجه کل این پروژه از شهرستان تأمین شود و بقیه آن مستلزم توجه مسئولین استانی و کشوری ازجمله استانداری و نمایندگان قائمشهر در مجلس و راه آهن کل کشوراست.



ابراهیمی شروع اجرای عملیات بازگشایی رینگ داخلی از میدان امام به خیابان تهران و احداث مجتمع فرهنگی و سینما و تئاتر و افتتاح موزه را از دیگر پروژه های مهم در سال جاری دانست وتأکید کرد : در سرانه بودجه امسال توجه خاصی به حوزه فرهنگی داشتیم.



وی در خصوص احداث کارخانه کمپوست گفت: با جدیت به دنبال احداث کارخانه کمپوست در شهرستان قائمشهر هستیم که بزودی طرح آن شروع خواهد شد و یکی از بحث هایی که به اجرایی شدن آن کمک می کند طرح تشکیل شورایاری است که حلقه بین مردم و شورا بوده و الویت مناطق را تعیین خواهند کرد.



وی تصریح کرد : طرح تشکیل شورایاری که تأثیر بسیار زیادی بر مشارکت مردم در توسعه و عمران برای تصویب نهایی و اجرا به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارجاع شد.