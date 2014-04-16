رئیس جمهور چابهار را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان که در سومین سفر استانی خود به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود دقایقی پیش چابهار را به مقصد تهران ترک کرد.

بنابر این گزارش صبح روز سه شنبه رئیس جمهور همراه با برخی از معاونین و وزیران خود در اولین سفر استانی در سال 93 وارد زاهدان شد و در ورزشگاه 17 شهریور این شهر با مردم سیستان و بلوچستان سخن گفت.

همچنین دیدار با جمعی از علمای شیعه و سنی، ایثارگران و نخبگان و شرکت در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان از دیگر برنامه های روحانی در اولین روز سفر بود.

روحانی صبح امروز در ادامه سفر استانی خود به زابل رفت ودر دیداری مردمی با اهالی این شهر در جمع آنها حاضر شد.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور عصر امروز به چابهار سفر کرد و با مردم این شهر نیز سخن گفت.

همچنین روحانی در ادامه این سفر شامگاه امروز در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان شرکت کرد و سپس در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان به سئوالات آنان پاسخ داد.

بنابراین گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی، حمید چیت چیان وزیر نیرو، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور، سید محمود علوی وزیر اطلاعات ، حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور روحانی را در این سفر همراهی کردند.