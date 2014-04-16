30 برنامه هفته زن در نکا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان علیدوست عصر چهارشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته زن که در سالن اجتماعات فرمانداری نکا برگزار شد، با اشاره به ویژگی های اخلاقی و مدیریت صحیح حضرت زهرا (س) در زندگی اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) با مدیریت صحیح و به کاربستن از ویژگی های اخلاقی، تربیتی فرزندانی را در جامعه اسلامی پروراند که هرکدام از این فرزندان سرمنشأ خیر، توسعه و پیشرفت آموزه های الهی شده و با این تفاسیر به برترین آموزه های عملی در جامعه تبدیل شدند.



علیدوست بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ فاطمی و الگو قرار دادن مدیریت جهادی حضرت زهرا (س) را از ضروریات جامعه اسلامی برشمرد.



وی اضافه کرد: اگر بانوان عصر کنونی با بهره گیری از مدیریت زندگی حضرت فاطمه (س) در جامعه مدیریت جهادی را الگوی خود قرار دهند شعار اقتصاد مقاومتی را به خوبی در جامعه اسلامی عملی می کنند.



مسئول امور بانوان فرمانداری نکا هفته زن را فرصت مناسبی جهت شناخت هر چه بیشتر شخصیت و صفات خاصه ریحانه النبی و تبیین جایگاه والای زن در جامعه دانست.



علیدوست محور اصلی برنامه های هفته زن را "حضرت زهرا (س) نماد ولایت پذیری" برشمرد و همچنین افزود: تقارن میلاد دخت نبی اکرم و سلاله پاک آن حضرت سبب مستحکم شدن جایگاه واقعی ولایت در جامعه می شود .



وی با اشاره به برنامه های هفته زن در شهرستان نکا تصریح کرد:بیش از 30عنوان برنامه فرهنگی از 30 فروردین ماه آغاز و تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان اجرا و ادامه خواهد داشت.



مسئول امور بانوان فرمانداری نکا برگزاری جشن ریحانه النبی، همایش سفیران صالح ویژه متربیان، همایش نوعروسان فاطمی، نمایشگاه حجاب وعفاف، هنرهای دستی، جشنواره غذاهای سنتی، اهدای خون توسط بانوان شاغل در ادارات، همایش پیاده روی، برگزاری مسابقات والیبال و طناب کشی در پارک مادر را از جمله برنامه های هفته زن در شهرستان نکا برشمرد.



علیدوست اضافه کرد: اجرای طرح رحمت ویژه بانوان خانه دار، بازدید از مرکز توانبخشی امیدواران، بازدید از کارخانه سیمان، عطرافشانی گلزار شهدا همچنین تجلیل از مادران و همسران شهدا از دیگر برنامه های اجرایی شهرستان اعلام کرد.

