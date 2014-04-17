وزارت نیرو برای رفع مشکل آب شرب آبادان اقدام جدی نمی کند

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اینکه چرا وزارت نیرو به وضع نابسامان آب شرب آبادان و روستاهای آن رسیدگی نمی کند سئوالی است که تاکنون جواب قانع کننده ای از سوی این وزارت خانه برای آن داده نشده است.

وی اظهار کرد: موضوع تامین آب شرب مردم را بارها و بارها به اشکال مختلف بازگو کرده ایم اما نتیجه ای از آن حاصل نشده است. دیگر وقت آن است که وزیر نیرو به هوش بیاید و همانطور که به فکر تامین آب شرب مورد نیاز خانواده خود است به فکر مردم شهرهای آبادان،خرمشهر و اروندکنار نیز باشد.

انصاری تصریح کرد: بیشترین حجم آب و برق تولیدی کشور در استان خوزستان تامین می شود اما متاسفانه وزارت نیرو تمام مسئولان خوزستانی در بخش آب و برق را از این وزارتخانه حذف کرده اند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آبادان در منطقه ای واقع شده که اطراف آن را آب فرا گرفته است اما مردمش از داشتن آب شرب مناسب بی بهره اند.

انصاری گفت: امید می رود تا دولت با تخصیص منابعی از هدفمندی یارانه ها، مشکل آب شرب برخی از استانها از جمله خوزستان و به ویژه شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار را رفع کند.

وی افزود: در صورت انجام این کار از سوی دولت، حداقل مردمی که اکنون با این همه تبلیغات رسانه ها در خصوص هدفمندی روبرو هستند اثرات آن را در زندگی خود بینند.