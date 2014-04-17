احداث پارک موزه صنعت در گرمسار/ استاندار سمنان تکلیف ورودی و خروجی شهر را مشخص کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن همتی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شورای شهر گرمسار با اشاره به منفک شدن کارخانه پنبه این شهر از جهاد کشاورزی و تبدیل کردن آن به پارک موزه صنعت افزود: با حمایت های استاندار مجموعه این کارخانه جهت احداث پارک موزه صنعت در اختیار شورای شهر و شهرداری این شهر قرار گرفت.

وی افزود: بناست که در کنار پارک موزه، بازار سنتی و بازارهای هفتگی، نمایشگاه های شهری و استانی نظیر نمایشگاه سفال و سرامیک، گلیم و سایر صنایع دستی برپا شود.

رئیس شورای شهر گرمسار همچنین از واگذاری گورستان و آرامستان بهشت سجاد به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در جهت بهبود شرایط فعلی و خدمت رسانی بیشتر به همشهریان این قسمت به بخش خصوصی واگذار شد.

همتی همچنین با بیان اینکه به زودی پارک سنگ فرش افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: طی جلساتی که با مدیر کل میراث فرهنگی استان انجام گرفت، خانه مرحوم هراتی در گرمسار به عنوان میراث عمرانی مثل خانه باقری در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و جهت بازدید عموم مردم مرمت و آماده سازی شد.

وی بهسازی مبلمان شهری و فضای سبز را مهم ترین اولویت کاری شورای شهر دانست و توضیح داد: تلاش برای زیبا سازی شهر و تجهیز مبلمان شهری و مرمت و بهسازی وسایل عمومی در سطح شهر، اصلاح کردن ورودی و خروجی شهر و شهرکها از جمله اولویت های کاری شورا محسوب می شود.

رئیس شورای شهر گرمسار با اشاره به وضعیت نابسامان ورودی و خروجی شهر گفت: از استانداری درخواست داریم که در جهت تعمیر و اصلاح آن اقدام کرده یا انجام این امر را به شورای شهر بسپارد چرا که وضعیت موجود درخور شان این شهرستان نیست.

همتی، حل معضل ترافیک و تکمیل پارکینگ میادن اصلی شهر از مهم ترین دغدغه شورا دانست و توضیح داد: تسریع در ساخت و ساز پارکینگ و سامان دهی اتومبیل ها در سطح شهر از اقداماتی است که انجام هر چه زودتر آن، روزانه از جانب اعضای شورای شهر پیگیری می شود.

وی در خاتمه جذب سرمایه گذار در جهت اجرایی کردن طرح های شهری، احداث موزه افتخارات و تالیفات پورفسور کردوانی در پارک جنگلی دکتر کردوانی، باز سازی جاده ابریشم از گرمسار تا قصر بهرام را نیز از دیگر برنامه های شورای شهر گرمسار معرفی کرد.