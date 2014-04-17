هنر انقلاب با داشتن عواطف انسانی می تواند خود را به جهان معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت نکوداشت یاد و مقام شهید سید مرتضی آوینی، ویژه برنامه بزرگداشت روز "هنر انقلاب" با عنوان"تبیین هنر انقلاب اسلامی" با حضور گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور، محمد کرم اللهی رئیس حوزه هنری استان قزوین و جمعی از هنرمندان چهارشنبه شب در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزارشد.

مرتضی گودرزی دیباج در این مراسم گفت: هنر انقلاب اسلامی با شاکله باورها، رفتار، هنجار و نمادهایی از بازخورد جامعه از موثرترین ابزارها در عصر کنونی محسوب می شود.

گودرزی دیباج بیان کرد: هنر اصیل انقلابی از هنرهایی است که چون در باورها و هنجارهای جامعه شکل گرفته تاثیرگذاری و نقش زیادی در کشور ایفا می کند.

وی تصریح کرد: هرچند هنر انقلاب بیش از سه دهه قدمت ندارد اما توانسته بخوبی و با قدرت در برابر دیگر رقیبان جهانی خودنمایی کند و با ارائه آثاری جهانی در قافله هنر امروزین نقش آفرین باشد.

این مسئول یادآور شد:به جرات می توان گفت هنر انقلاب دارای ویژگی های عاطفی و انسانی است و به همین دلیل قادر است به عنوان هنر معاصر در برابر آثار هنری قوی و تاثیرگذار کشورهای دیگر به خوبی عرض اندام کرده و قابلیت های خود را به جهان معرفی کند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور اظهار داشت: هنر بیانگر جنبه های مختلف فرهنگ، اعتقادات، باورها و سلیقه های یک جامعه است و می تواند چون سندی ماندگار هویت یک ملت را آشکار کند و موجب شناخت دیگر نسلها با آن شود.

این مسئول گفت: هنر نیز می تواند گاهی بر اساس رفتارها و نیازهای یک جامعه دچار تغییر و تحول شود و در برابر هر حادثه و رویدادی بازخورد داشته باشد و عکس العمل نشان دهد.

وی بیان کرد: اگر هنر انقلابی بر مبنای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی حرکت کند قادر خواهد بود در عرصه جهانی نیز به خوبی بدرخشد که لازم است در این عرصه تلاش بیشتری کنیم تا دنیای کنونی نیز بتواند با هنر اصیل، انسانی و انقلابی ما بیشتر آشنا شود.

گودرزی دیباج افزود: فعالیتهای هنری و انقلابی ما در دوران دفاع مقدس هم توانست با دوری از خشونت و با شکلی لطیف و زیبا و هنرمندانه حرف خود را بزند و نمونه های تاثیرگذاری ارائه کند و نشان دهد که بر اساس چارچوب های دینی و اصیل حرکت می کند.

وی گفت: هنر اسلامی نتیجه تلاش کسانی است که دغدغه معرفی اتقلاب و ارزشهای آن و حل مشکلات هنری را داشتند و امروز این خدمات به ثمر رسیده و باید با خلق آثار اخلاقمدار به منصه ظهور برسد.

گودرزی دیباج با انتقاد از تقلید بی اندازه برخی از هنر غربی اظهارداشت: تمامی آثار هنری غرب مملو از باورهای فرهنگی و اعتقادی خودشان است ولی به هنرمندان ما ایراد می گیرند و آنها را وسوسه می کنند تا در خلق اثر هنری اندیشه های غربی را رواج دهند که این نگاه نگران کننده است.

این مسئول گفت: باید بپذیرم که هنرمند هر کشور باید و موظف است که تراوش فکری جامعه و اعتقادات و گرایشهای فرهنگی و هنری و دینی ملت خود را منعکس کند و حفظ اصالت هنر با تکیه بر فرهنگ و باورهای همان ملت و جامعه لازمه خلق کاری ارزشمند است.

وی افزود: هنرمند متعهد نسبت به جامعه و ملت خود مسئول است و باید آثاری خلق کند که مخاطب با آن ارتباط برقرار کند و آنچه گفته می شود را باور کند و بپذیرد و موجب آگاهی مردم در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی هم بشود.

این مسئول یادآورشد: هنرهای تجسمی در عرصه هنر انقلابی بویژه در دوران دفاع مقدس همواره پیشرو بوده و توانسته آثار ارزشمندی خلق کند و امروز هم به عنوان فعالیتی تاثیرگذار از جایگاه مناسبی برخوردار است.

گودرزی دیباج اظهارداشت: هنرمندان ارزشی کشور در زمینه انقلاب آثار فراوانی خلق کرده اند اما حمایت های موجود از هنر انقلاب و هنرمندان متعهد کافی نیست و باید زمینه حمایت جدی و عملیاتی از افراد متعهد و متخصصی که در این بستر فعالیت می کند به خوبی فراهم شود.