87 درصد معتکفین شهرضا در سال گذشته جوانان بودند

به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام محمدحسن رهایی شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت:سیاست گذاری مطلوب در جهت افزایش گرایش قشر جوان به برنامه های ستاد اوقات فراغت از مهم ترین نکاتی به شمار می رود که باید ضمن بهره گیری اصولی از آن زمینه رشد و تعالی همه جانبه جامعه را مهیا کنیم.

وی ادامه داد: حضور اختیاری افراد در برنامه های ستاد اوقات فراغت به عنوان یک اصل مهم جهت غنی سازی این فرصت ها مطرح است و باید از این عرصه خطیر در جهت غنای جنبه پرورشی و آموزشی آداب و شئونات اخلاق اجتماعی به شکل شایسته استفاده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرضا با اشاره به اینکه تبیین حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی باید مبتنی بر بکارگیری ظرفیت های جامعه محقق شود،افزود: تبیین اصول و مفاهیم قرآنی به عنوان مهم ترین رکن حل مشکلات و نارسایی های کنونی جامعه به شمار می رود و باید ضمن استفاده از اساتید با تجربه و مجرب زمینه دست یابی به این هدف متعالی محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور جوانان شهرضا در عرصه های مختلف مذهبی، فرهنگی و اجتماعی را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: به طور مثال در سال گذشته حدود 87 درصد از جمعیت معتکفین شهرضا را جوانان تشکیل دادند که این حاکی از عمق ریشه های مذهبی در این دیار دارد.