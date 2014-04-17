تفاهم نامه مشترک اداره کل اوقاف و میراث فرهنگی خراسان شمالی منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه نشست مشترک بین مدیران و مسؤولان اداره کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی به منظور رسیدگی به امور امامزاده های میراثی این استان برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به این که 31 امامزاده از 156 امامزاده و بقعه متبرک خراسان شمالی میراثی هستند، اظهار کرد: ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی دو اداره کل مرتبط هستند و تعامل و همکاری بیشتر بین این دو اداره کل نقش قابل توجهی در تحقق اهداف مشترک دارد.

وی با اشاره به وضعیت نه چندان مناسب امامزاده های میراثی در خراسان شمالی، افزایش تعامل این دو اداره کل را در بهبود شرایط ساختمانی و تعمیر این امامزاده ها موثر دانست.

در این نشست متن پیش نویس تفاهم نامه بین دو اداره کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تهیه شد و مدیران و مسئولان حاضر در نشست در مورد بندهای آن اظهارنظر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در مورد امامزاده های میراثی، از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلایه کرده و گفته بود: با وجود این که امسال تفاهم نامه ای بین اوقاف و میراث فرهنگی خراسان شمالی به منظور تعمیر امامزاده های میراثی منعقد شد اما اداره کل میراث فرهنگی استان آن گونه که شایسته است پای کار نمی آید.

به گفته حجت الاسلام سهرابی از 156 امامزاده و بقعه متبرک موجود در خراسان شمالی 31 امامزاده میراثی هستند که وضعیت ساختمانی غالب آنها نامناسب است اما زمانی که اداره کل اوقاف و امور خیریه برای تعمیر آنها وارد میدان می شود؛ اداره کل میراث فرهنگی استان مانع شده و می گوید که طرح ها و نقشه های تعمیر ابتدا باید با این اداره کل هماهنگ شود.

وی اضافه کرده بود: با این وجود اداره کل میراث در این زمینه اقدامی نمی کند؛ اگر چه که اداره اوقاف آمادگی دارد تا با هماهنگی و همکاری میراث فرهنگی و تجمیع اعتبارات هر دو دستگاه، نسبت به تعمیر امامزاده های میراثی خراسان شمالی اقدام کند.