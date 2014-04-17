تیم بسکتبال دسته اولی سولن بهشت هیرکان گرگان میزبان طرح مسکن ثامن مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال سولن بهشت هیرکان که تا کنون با موفقیت دور مقدماتی و مرحله دوم را پشت سر گذاشته در یکی از آخرین بازی های خود میزبان نماینده بسکتبال خراسان رضوی است.

نماینده گرگان در صورت پیروزی در 2 بازی رفت و برگشت برابر طرح مسکن به عنوان یکی از دو تیم، به رقابت های لیگ برتر فصل آینده صعود خواهد کرد.

تیم سولن بهشت هیرکان با کسب 40 امتیاز در دور مقدماتی در جایگاه دوم قرار گرفت و در مرحله بعد در دو بازی رفت و برگشت پتروشیمی بندرامام را از پیش رو برداشت.

طرح مسکن ثامن نیز در دور مقدماتی بازی ها با کسب 32 امتیاز در جایگاه ششم ایستاد و در مرحله بعد در دو بازی رفت و برگشت از سد تیم شیمی درسلف تهران گذشت و پای به دیدار نیمه نهایی گذاشت. این تیم از نظر تعداد گل زده، سومین خط حمله دور مقدماتی را به دست آورده و از نظر گل خورده نیز سومین تیم ضعیف این مسابقات بوده است.

بازی این دو تیم روز جمعه ساعت 16 و مانند گذشته در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد. بازی برگشت نیز سه شنبه آینده در زمین مشهدی ها به انجام می رسد. همزمان با این مسابقه و در دیگر دیدار این مرحله تیم های کوشای البرز و پالایش نفت آبادان در کرج به مصاف هم می روند.

با توجه به اینکه این بازی احتمالاً آخرین میزبانی سولنی ها خواهد بود انتظار می رود هواداران پرشور گرگانی با حضور در سالن مانند همیشه از تیم محبوب خود حمایت کنند تا این تیم بتواند با ارائه یک بازی تماشاگرپسند حریفش را با کسب یک پیروزی پرگل بدرقه کند.