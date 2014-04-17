قناعت و سادگی حضرت زهرا (س) الگوی زندگی بانوان ایرانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سید نژاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز زن افزود: حضرت زهرا (س) دائما این موضوع را مد نظر داشت که از همسر خود تقاضایی کنید که انجام آن خواسته برایش میسر باشد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، هزینه خریداری بسیاری از وسایل غیر ضروری که هزینه زیادی را نیز دارد لطمه به پیکره اقتصاد خانواده است و بانوان باید این نکته را مد نظر داشته باشند که تقاضاهای سنگین آنها از شوهرانشان سبب بیراهه کشیده شدن مردان خانه برای کسب امرار معاش بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: در تمام زندگی حضرت فاطمه قناعت و سادگی به وضوح به چشم می خورد و نیاز است که زنان جامعه امروز به این الگو و اسطوره تمام عیار توجه ویژه داشته باشند و رفتار ایشان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد با بیان این نکته که حضرت رسول (ص) همواره توجه ویژه ای به حضرت فاطمه (س) داشتند، اظهار داشت: حضرت محمد (ص) برای این بانو همیشه احترام خاصی قائل بودند و اعمال و رفتار ایشان را در مقابل خانوده و مردم می ستودند؛ بر تمام بانوان مسلمان واجب است تا در بحث اخلاق در زندگی حضرت فاطمه مطالعه داشته و دانسته های این تحقیقات را در زندگی به کار گیرند.

وی بیان داشت: گاهی برخی افراد به تغییر در دوره های جدید اشاره می کنند و اینکه زندگی حضرت زهرا متعلق به بیش از هزار سال پیش است پس برای زندگی امروزی کاربردی ندارد؛ مباحث اخلاقی مرتبط به زمان خاصی نیست و در طول زندگی بشر کاربرد خواهد داشت و منوط به دوره زمانی خاصی نمی شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان اذعان داشت: همه انسانها اخلاق خود را دوست داشته و اخلاق بد را نمی پسندند و این بایدها و نبایدها در بحث اخلاق همیشه ثابت بوده است و تغییر هم نخواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر حجاب برای بانوان مسلمان افزود: زنان مسلمان باید درس حجاب را از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) بیاموزند، مسئله حجاب هم بحثی نیست که تنها در گذشته رواج داشته و شامل جامعه امروز نباشد؛ نگاههای مردان نامحرم در گذشته وجود داشته و امروز نیز این نگاهها همچنان در جامعه هست.

وی در خاتمه یادآور شد: حضرت فاطمه (س) همیشه به حفظ حجاب تلاش داشتند و بر زنان جامعه امروز هم واجب است تا از تنها دختر پیامبر و همسر اولین امام شیعیان پیروی کرده و در حفظ حجاب کوشا باشند.