روایت سعید زیباکلام از ابعاد توافق نامه ژنو/ کله ماجرا زیر لحاف و دم آن بیرون زده است!

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید زیبا کلام صبح پنج شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان در سخنانی پیرامون ارزیابی توافق ژنو اظهار داشت: متاسفانه اساسا متن اصلی توافق نامه ژنو در محافل سیاسی، مجلس شورای اسلامی، تشکل های سیاسی و ... مغفول مانده است و این در شان دانشجویان و رجال سیاسی کشور نیست که از متن اصلی توافق نامه بی اطلاع باشند و تنها ترجمه مخدوش وزارت خارجه را بخوانند.

وی تصریح کرد: کار منطقی این است که متن انگلیسی توافق نامه را بخوانیم و مبنا قرار دهیم.

این استاد دانشگاه تهران با طرح سوالاتی مثل "آیا به راستی فرزندان انقلاب توانسته اند حقانیت ایران را در موضوع هسته ای اثبات کنند؟" "آیا همه اصول و خطوط نظام در این مذاکرات رعایت شد؟" "آیا بر اساس این توافق نامه ساختار برنامه هسته ای ایران به طور کامل حفظ شد؟" افزود: چرا از ابتدای مذاکرات هسته ای وزیر امور خارجه همواره بر محرمانه بودن مذاکرات تاکید می کرد و چرا نتیجه این مذاکرات از آمریکایی ها و اسرائیلی ها محرمانه نماند و فقط از ایران محرمانه ماند.

زیبا کلام یادآور شد: این در حالی بود که در رسانه های غربی کمترین تلاشی برای محرمانه کردن مذاکرات دیده نمی شد.

توافق نامه ژنو ادامه روند کیفی و کمی غنی سازی در کشور را متوقف می کند

وی با اشاره به اینکه در بخش اول توافق نامه هسته ای آمده است که از اورانیوم غنی شده 20 درصد موجود باید نیمی به صورت اکسید درآمده و مابقی آن به اورانیوم پنج درصد رقیق شود، اظهار داشت: ما 200 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد داشتیم که به طور فوق العاده ای موجب قدرت ما شده بود و دلیل آن هم این بود که از هیچ کشوری برای ساخت آن کمک نگرفته بودیم.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه پاورقی های توافق نامه هسته ای به مراتب از متن آن مهمتر است، افزود: در پاورقی توافق نامه در رابطه با فردو آمده است که نباید هیچ غنی سازی بیش از پنج درصد در چهار آبشار آن انجام شود، ظرفیت غنی سازی آن افزایش داده نشود، هیچ اتصالاتی میان آبشار ها انجام نشود.

زیبا کلام با اشاره به پاورقی های دیگر توافق نامه در رابطه با راکتور آب سنگین اراک گفت: در این قسمت آمده است که برای شش ماه راکتور راه اندازی نشود، سوخت یا آب سنگین به راکتور حمل نکنند، سوخت بیشتری برای راکتور تست نکنند و قطعات باقیمانده راکتور را نصب نکنند.

وی با تاکید بر اینکه غربی ها به شدت به ساختار راکتور اراک حساس هستند و می خواهند بدانند چگونه ساخته شده است، یادآور شد: زمانیکه در آذرماه توافق نامه را خواندم بی اختیار این سوال در ذهنم مطرح شد که آیا این اقدامات دلالتی جز تعطیلی و تعلیق راکتور آب سنگین اراک ندارد؟

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در ادامه این توافق نامه امده است که هیچ مقداری به ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصد ایران در این شش ماه افزوده نمی شود، گفت: این تعهد مثل این است که ایران باید غنی سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف کند.

زیبا کلام با اشاره به اینکه در توافق نامه متعهد شده ایم که ایران هیچ تاسیساتی برای غنی سازی ایجاد نخواهد کرد، اظهار داشت: این تعهد ادامه روند کیفی و کمی غنی سازی در کشور را متوقف می کند.

وی گفت: همچنین در متن توافق نامه آمده است که اطلاعات درباره ی برنامه ایران برای تاسیسات هسته ای، توصیف ساختمان های هر یک از ساختمان های مراکز هسته ای، توصیف مقیاس عملیات هر یک از مکان هایی که سهمی در عملیات هسته ای دارند، اطلاعات در باره معادن اورانیوم و کارخنجات نبرد اورانیوم باید گزارش شود.

دسترسی روزانه بازرسان آژانس به مراکز هسته ای به یقین در تاریخ آژانس بی نظیر است

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در توافق نامه هسته ای دسترسی روزانه بازرسان آژانس هسته ای هنگامی که بازرسان دیگری برای کارهای دیگری در فردو و نطنز وجود ندارند به علاوه بازرسی سرزده بازرسان ذکر شده است، اظهار داشت: دسترسی روزانه بازرسان آژانس به مراکز هسته ای به یقین در تاریخ آژانس بی نظیر است.

زیبا کلام با بیان اینکه از ابتدای مناقشات آمریکایی ها با ایران این اولین بار است که چنین دسترسی اطلاعاتی بیکرانی در رابطه با تاسیسات، کارگاه ها و اعضا و جوارح تاسیسات هسته ای ایران در اختیار آمریکایی ها گذاشته می شود، تصریح کرد: تعلیق خفت بار سال 82 در مقایسه با این اطلاعاتی که در اختیار آمریکایی ها گذاشته شد و سایر اقداماتی که ایران متعهد شده است کمتر رسوا کننده و حقارت انگیز بود.

وی یادآور شد: با توجه به تعهداتی که ایران در رابطه با توقف کامل غنی سازی بالای پنج درصد داده است می توان گفت که جان کلام این است که راکتور ارک آماده برچیدن و یا تغییر ماهیت است.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه خط و خطوط ها را باید بیرون در بگذاریم چرا که امروز در رابطه با مصالح انقلاب و سندی که با منافع انقلاب گره خورده است حرف می زنیم، ادامه داد: آیا این سخن رئیس جمهور که می گویند فرزندان انقلاب حقانیت هسته ای ایران را اثبات کردند راست است؟

تعبیر از مجلس شورای اسلامی با عنوان مجلس خفتگان

زیبا کلام از مجلس شورای اسلامی با عنوان مجلس خفتگان یاد کرد و اظهار داشت: زمانیکه در مجلس در رابطه با توافق هسته ای اذعان شد که که ساختمان برنامه هسته ای ایران حفظ شده است چرا هیچ نماینده ای حرف نزد.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهور در سخنان خود گفته بود که چرخ های هسته ای باید بچرخد اما چرخ معیشت مردم هم باید بچرخد، افزود: آقای روحانی به گونه ای این حرف را می زند که انگار اگر چرخ هسته ای بچرخد به معیشت مردم کمک نمی کند یا اینکه این دو در تعارض با هم قرار دارند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بخش دوم توافق نامه هسته ای اظهار داشت: این بخش شامل چهار محور در رابطه با برداشته شدن تحریم ها علیه ایران است.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در این متن آمده است که تلاش برای کاهش بیش تر فروش نفت خام ایران مکث شود به طوریکه مشتریان موجود بتوانند میانگین نفت موجود را خریداری کنند، گفت: فعل مکث کردن یک فعل سلبی است و به این معنا است که تحریم ها برداشته نمی شود و کوچکتر هم نمی شود و تنها در آنها مکث می شود.

کله ماجرا زیر لحاف است و این دم آن است که بیرون زده است

زیبا کلام با تاکید بر اینکه "کله ماجرا زیر لحاف است و این دم آن است که بیرون زده است" افزود: در متن توافق آمده است که امکان بازگشت مقدار توافق شده ای از درآمدهای نفتی که در خارج مسدود شده است فراهم می شود و این در حالی است که هنوز هیچ مسئولی در رابطه با اینکه تا کنون چند قسط از این مبلغ به ایران داده شده است حرفی نزده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توافق نامه ژنو یک عدد نیست و توافق نامه دیگری هم وجود دارد، اظهار داشت: دفتر مطبوعاتی کاخ سفید یک تفسیر هفت برگه ای در رابطه با توافقات صورت گرفته منتشر کرد که وقتی از خانم افخم در رابطه با آن سوال شد ایشان اذعان کردند که این متن تفسیر آمریکایی ها از توافق نامه هسته ای است.

این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: اگر این مطالب تفسیر آمریکایی ها از توافق نامه هسته ای است و به نظر شما اشتباه است چرا هیچ وقت آن را تکذیب نکردید.

زیبا کلام با بیان اینکه چرا متنی که درست در روز توافق انتشار داده می شود تکذیب نمی شود و چگونه رقم توافق شده برای دادن به ایران مطابق با برگه اطلاعاتی کاخ سفید بوده و جزئیات مبالغ که در این تفسیر آمده است اجرا می شود؟ افزود: "دم خروس نه اما کله اژدها را می بینید؟"

خیلی حرف ها راجع به توافق هسته ای دارم

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه افرادی به من می گویند چرا همیشه حرف از دروغ می زنم و با این کارها به جای یک بار، 10 بار من را توی گونی می اندازند و می برند، اظهار داشت: در همین مکان مقدس می گویم که من واقعا می خواهم این اتفاق بیافتد چون خیلی حرف ها راجع به توافق هسته ای دارم که هنوز یک دهم ان را هم نگفته ام.

زیبا کلام با بیان اینکه در پاورقی های توافق نامه هسته ای ماجراها نهفته است، خطاب به دانشجویان گفت: آینده مملکت در دست شما است و شما باید سرنوشت خودتان را بسازید.

وی با تاکید بر اینکه قسط بندی کردن مبلغی که توافق شده بود به ایران داده شود به این معناست که "حالا حالاها دنبال ما بدوید" اظهار داشت: این امر نشان دهنده کار دقیق اروپایی ها است و این در حالیست که تخصص شرمن و جان کری در حد کارشناسی و ارشد است و تیم مذاکره کننده ما تنها ادعا دارد.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ما مثل کامیونی است که 360 نفر در آن هستند که 300 نفر آنها PHD دارند، ادامه داد: چه کسی را داریم رنگ می کنیم با این مدرک های توخالی؟

زیبا کلام با اشاره به اینکه تصمیم گیری درست در این موارد دکتری نمی خواهد بلکه پاسداری از سوگندها را می خواهد و همه می دانند که دکتری تنها یک مدرک پژوهشی است و به درد سیاست نمی خورد، یادآور شد: همه چیزمان پوستین وارونه شده است.

وی با بیان اینکه ظرف چهار ونیم ماه گذشته تحریم های دیگری نیز علیه ایران صورت گرفته است که نمی توانیم صدایش را دربیاوریم، ادامه داد: روز گذشته دولت بریتانیا 15 تن از اعضای دولت فعلی و قبلی ایران را تحریم کرد.

با این توافق نامه باب تحریم علیه ایران چهارطاق باز شده است

این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه با این توافق نامه باب تحریم علیه ایران چهارطاق باز شده است، تصریح کرد: هیچ کس هم نمی تواند اعتراضی در این رابطه بکند چون سران غربی با بهانه اینکه این تحریم به خاطر حقوق بشر اعمال می شود به کار خود ادامه می دهند.

زیبا کلام یادآور شد: سران غربی در رسانه های مختلف به کرات اعلام کرده اند که تحریم ها قرص و محکم سر جایش قرار دارد.

وی با بیان اینکه وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از انعقاد توافق نامه هسته ای با یک شور و شعف خاصی اعلام کرد که حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است، افزود: این در حالی بود که در همان ساعات اولیه وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری بدون انکه از او سوالی بپرسند اعلام کرد این حرف که ایرانی ها حقی برای غنی سازی دارند درست نیست.

این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هیچ ذکری از حق غنی سازی ایران در هیچ یک از چهارگوشه توافق نامه نیامده است، تصریح کرد: سخن دکتر ظریف خلاف واقع است و در این مورد جان کری راست می گوید.

توافق ژنو حقوق هسته ای ایران را نه اثبات بلکه بر باد داده است

زیباکلام با بیان اینکه توافق ژنو حقوق هسته ای ایران را نه اثبات بلکه بر باد داده است، عنوان کرد: دولت سرباز صفرها کنار رفت و شما کار کشته ها و سوپر تخصص ها آمدید ولی هیچ اقدامی از شما دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه من در دولت هشتم و نهم یک پست که هیچ حتی یک نصفه پست هم نداشته ام و اگر 30 بار دیگر هم احمدی نژاد و هم فکرهایش بیایند سرکار من پستی نخواهم گرفت چراکه کار من تحقیق و تفحص راجع به مبانی علم شناختی تمدن ها و فرهنگ ها است، یادآور شد: این شغل جدید من در رابطه با توافق هسته ای هم برای انجام وظیفه است.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه با این کارها دارند برجک انقلاب را می زنند، ادامه داد: حتی اگر 60 بار هم حق غنی سازی در توافق نامه ذکر می شد باز هم آمریکا بندهای دیگر توافق نامه را چنان با تدبیر و ظرافت تدوین کرده که حق و حقوق هیچ معنایی پیدا نمی کرد.

زیبا کلام با تاکید بر اینکه امریکایی ها و سوپر متخصص ها هیچ چیزی برای ما نگذاشته اند، افزود: این روزها که در حال جشن و پایکوبی و کیک بریدن هستیم مذاکرات گام نهایی به سرعت و مثل گام اول به صورت محرمانه در حال انجام است.

باید به سکوت نمایندگان مجلس و شیوه غیر ملی رسانه ملی اعتراض کنیم

وی با بیان اینکه اگر دست به اعتراض نزنیم شاهد ننگین نامه ای بدتر از ننگین نامه اول توافق هسته ای خواهیم بود، گفت: باید به سکوت نمایندگان مجلس و شیوه غیر ملی رسانه ملی اعتراض کنیم.

این استاد دانشگاه تهران در بخش پایانی این برنامه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که نمی ترسید با اعتراض به توافق نامه ژنو شما را بی سواد خطاب کنند، گفت: همین حالا هم بی سواد شده ایم و هم مزدور، ولی من میزان سوادم را از رئیس دولت نمی گیرم.

زیبا کلام در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر اینکه وضعیت اقتصادی کشور پس از توافق ژنو چگونه شده است، اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد یک آهنگ روبه رشد داشته باشد باید جلوی غارتگری ها را بگیریم.

وی با بیان اینکه در کشور 62 نفر معوقات بانکی هزاران میلیاردی دارند و یک سند هم وثیقه بانکی نداده اند، تصریح کرد: منافذ بزرگی در اقتصاد ما وجود دارد.

این استاد دانشگاه تهران همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا رهبر فرزانه انقلاب هیچ اقدامی در رابطه با توافق هسته ای نمی کند گفت: ما نباید برای رهبر انقلاب تعیین تکلیف کنیم.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه رهبر انقلاب عمود خیمه وحدت و همبستگی ملت هستند و نباید در این موارد ورود ابتدا به ساکن داشته باشند، تصریح کرد: رهبر انقلاب در سخنان خود گفتند که من از همه دولت ها حمایت می کنم که البته برخی افراد شیطنت هایی کردند که رهبر گفته است من از این دولت حمایت می کنم گرچه این حرف درست نبود.

زیبا کلام با تاکید بر اینکه حتی امام خمینی (ره) نیز از همه دولت ها حمایت کرد، یادآور شد: چون دولت منتخب مردم است رهبر نیز از دولت حمایت می کند.

بارها درخواست مناظره با مشاور ظریف و مشاور عالی رئیس جمهور را داده ام

وی با اشاره به اینکه درست است که 50 درصد به علاوه 200 هزار نفر به دولت رای داده اند و دولت قانونی است اما این مانع نمی شود که من و شما در حوزه هایی که دو کلمه حرف می دانیم انتقاد و اعتراض نکنیم، اظهار داشت: نباید انتظارات و تلقی های خودمان را به رهبر انقلاب نسبت دهیم و برای رهبر نسخه بنویسیم.

این استاد دانشگاه تهران همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تیم مذاکرات هسته ای ایران فریب خوردند یا با علم به کار خود این توافق را انجام دادند، گفت: من اصلا معتقد نیستم که آقایان نمی فهمند چه می کنند.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی ضد حاکمیت ملی باید تغییر کند، ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته بارها درخواست مناظره با کاظم سجاد پور مشاور دکتر ظریف و مشاور عالی رئیس جمهور را داده ام اما انها مطلقا حاضر به صحبت و مناظره راجع به توافق هسته ای نیستند.