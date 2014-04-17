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۲۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

چاروسايي خبر داد:

حضور ورزشكاران همداني در اردوي آمادگي تيم ملي فوتسال ناشنوايان

حضور ورزشكاران همداني در اردوي آمادگي تيم ملي فوتسال ناشنوايان

همدان – خبرگزاري مهر: سخنگوي ورزش و جوانان استان همدان گفت: سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال ناشنوایان با حضور چهار ورزشکار همدانی در حال برگزاری است.

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علی اکبر احمدوند، مهدی فرهادی، جلال ظهیری و حسن زینتی از همدان در رده بزرگسالان در اردوي آمادگي تيم ملي فوتسال حضور دارند.

سخنگوي ورزش و جوانان استان همدان بيان داشت: همچنين در اين اردو ورزشكاراني از استان هاي اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و یزد حضور دارند.

وي بيان داشت: اين ورزشكاران زیر نظر کادر فنی از جمله آقایان جبرئیل یوسفی پور به عنوان سرمربی، محمود درویش منش و حسين روزگاري، به عنوان مربی فعاليت مي كنند.

چاروسايي اضافه كرد: تیم ملی فوتسال خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که ششم شهریور سال جاری به میزبانی ایران در تهران برگزار می شود، آماده می كند.

سخنگوي ورزش و جوانان استان همدان در پايان گفت: این رقابت ها با حضور 14 تیم از کشورهای استرالیا، ژاپن، قرقیزستان، کره جنوبی، کویت، قزاقستان، مالزی، مغولستان، نیوزلند، تایلند، عربستان سعودی، ازبکستان، سنگاپور و ایران برگزار خواهد شد كه تا کنون 9 تیم اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 2272605

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