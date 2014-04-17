اعتبارات عمرانی لرستان 20 درصد افزایش یافت/ توزیع اعتبارات شهرستانی از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح پنج شنبه در همایش شهرداران استان لرستان اظهار داشت: اعتبارات عمرانی لرستان طی سالجاری 20 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشته است.

وی با اشاره به میزان اعتبارات عمرانی لرستان طی سالجاری عنوان کرد: این میزان 333 میلیارد تومان است.

استاندار لرستان بیان داشت: این در حالیست که میزان اعتبارات عمرانی لرستان طی سال گذشته 275 میلیارد تومان بوده است.

بازوند با بیان اینکه بعد از سالها برای اولین بار لایحه بودجه استان به موقع داده شد و به تصویب رسید تصریح کرد: هم اکنون در حال تنظیم اعتبارات عمرانی شهرستانهای استان هستیم.

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات عمرانی شهرستانهای مختلف لرستان از هفته آینده آغاز می شود گفت: همچنین تا 25 اردیبهشت ماه نیز موافقت نامه ها مبادله خواهند شد.

استاندار لرستان با اشاره به ارتقا جایگاه لرستان در زمینه اختصاص اعتبارات عمرانی طی سالجاری در کشور بیان داشت: استان لرستان در این زمینه امسال در جایگاه 9 ام کشور قرار گرفته است.

بازوند یادآور شد: این در حالیست که جایگاه لرستان در زمینه اختصاص اعتبارات عمرانی طی سال گذشته رتبه 22 ام در کشور بوده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداران لرستان قانون بودجه سال 93 را به خوبی مطالعه کنند گفت: خوشبختانه اعتبارات عمران شهری در نظر گرفته شده در بودجه سال 93 مطلوب است که می توانیم با پیگیری لازم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه در قانون بودجه سال 93 حدود هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی شده است عنوان کرد: شهرداران لرستان از این اوراق مشارکت به نحو احسن استفاده کنند.