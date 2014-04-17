ویژگی های والای فاطمه زهرا (س) باید الگوی بانوان ایرانی باشد

سهیلا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان شد: حضرت فاطمه زهرا (س) والاترین ویژگی ها و مراتب را به لحاظ تقوا، علم و خداشناسی دارا هستند و تاسی و الگوگیری زنان و دختران ایرانی از این بانوی والامقام می تواند خط بطلانی بر بسیاری از مشکلات فعلی خانواده ها باشد.

سرپرست امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر تاثیر الگوگیری از آموزه های دینی و اسلامی از سوی جوانان، تصریح کرد: اگر نسل جوان در تشکیل زندگی و بنا نهادن ستون های خانواده خود از آموزه ها و الگوهای اسلامی بهره گیرند، شاهد ثبات و پایداری در کانون خانواده های ایرانی خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به برگزاری همایش "زن و کرامت انسانی" در تبریز اشاره و خاطر نشان کرد: این همایش به مناسبت 20 جمادی الثانی و بزرگداشت ولادت حضرت صدیقه کبری (س) و روز زن برگزار و در آن تعدادی از بانوان برگزیده تبریزی تجلیل شدند.

امیری در پایان اظهار داشت: در همایش "زن و کرامت انسانی" 20 تن از بانوان فرهیخته و برگزیده تبریز در بخش هایی چون علمی، فرهنگی، هنری، بازرگانی و نیز همسران و فرزندان شهدا و جانبازان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفته و به عنوان بانوان برتر در این حوزه ها معرفی شدند.