پاسخ منفی استاندار کرمانشاه به خواست احزاب اصلاح طلب/ رضایی: تابع بخشنامه دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه نشستی تحت عنوان هم اندیشی احزاب اصلاح طلب استان کرمانشاه با استاندار و معاون سیاسی استاندار تا پاسی از شب در محل سالن جلسات استاندار برگزار شد.

جلسه ای که بنا به گفته سخنگویان و دبیران برخی از این احزاب برای حل و فصل برخی اختلاف نظر ها برگزار شد اما پس از این نشست حاضرین بدون کسب نتیجه خاصی جلسه را ترک کردند.

بر اساس این گزارش دقایقی قبل و با تأخیر نسبت به زمان برگزاری نشست، پورتال استانداری کرمانشاه روایت خود این جلسه و سخنان استاندار کرمانشاه را روی خروجی خود قرار داد.

موضوعی که در خبر روابط عمومی استانداری کرمانشاه مشخص است دغدغه احزاب اصلاح طلب از برخی انتصابات و پاسخ استاندار کرمانشاه است.

رضایی بابادی در این رابطه اعلام کرده است: در انتخاب و عزل و نصب های مدیریتی دولت تدبیر و امید در استان تابع بخشنامه ها و قوانین دولت و وزارت کشور هستیم.

در انتخاب و عزل و نصب ها در کرمانشاه تابع بخشنامه های دولت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در نشست با احزاب اصلاح طلب استان که با حضور معاونین استانداری و همچنین مشاور عالی و مدیر کل حوزه استاندار در محل سالن جلسات استانداری بر گزار شد افزود: مطمئنا در جهت توسعه و بهبود شرایط استان از کلیه ظرفیت ها و توانمندی های جامعه مدیریتی بهره و استفاده خواهیم برد.

وی تصریح کرد: در انتخاب و عزل و نصب های مدیریتی دولت تدبیر و امید در استان تابع بخشنامه ها و قوانین دولت محترم و وزارت کشور هستیم.

رضایی همچنین یادآور شد: برنامه ریزی ها و استراتژی های خوبی در جهت توسعه اقتصادی استان در حال انجام و پپیگیری می باشد که تاکنون به منظور تحقق این موضوع با گروه های سرمایه گذار زیادی در استان در حال توافق هستیم که با اجرای این برنامه ها بتوانیم توسعه استان را بیش از پیش محقق سازیم.

همچنین در این نشست آیت آزرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری از برنامه و تدوین سند توسعه استان خبرداد و گفت: در جهت پویا کردن سازمان های مردم نهاد استان که در فعال کردن توسعه اجتماعی سیاسی و فرهنگی استان اثر گذار باشند اقدامات خوبی در حال انجام است.

شایان ذکر است در این نشست نمایندگان احزاب اصلاح طلب استان به بیان دغدغه های خود در خصوص مسائلی نظیر انتصابات پرداختند که آقایان رضایی بابادی استاندار و آزرمی معاون سیاسی و امنیتی ضمن استقبال از طرح شفاف مطالب در خصوص مباحث مطروحه توضیحاتی را ارائه کردند.