مهجور ماندن بخش کشاورزی از حمایت اقتصادی

محمدباقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در سال های گذشته و بر خلاف دیگر بخش های تولیدی مانند صنعت، مسکن، معدن، نفت و خدمات که دارای رشد منفی بوده اند بخش کشاورزی علیرغم شرایط بد اقتصادی که در کشور وجود داشت از رشد خوبی برخوردار بوده است که متاسفانه با توجه به این شرایط حمایتهای لازم در زمینه اقتصادی از این بخش صورت نگرفته است.



وی افزود: از آنجا که کشاورزی یک فعالیت خصوصی است که از حمایت مردمی برخوردار است و توسط خود مردم اداره و حمایت می شود به اندازه لازم از اعتبارات و تسهیلات بانکی بهره نمی گیرد به گونه ای که در دو سال گذشته بخش کشاورزی تنها از 9 درصد از تسهیلات بانکی دولتی برخوردار بوده است.



نماینده مردم بهبهان در مجلس با بیان اینکه بخش کشاورزی به خاطر داشتن رشد اقتصادی بالا نسبت به سایر بخش ها و نقش مهمی که در ایجاد کارآفرینی و اشتغال کشاورزی و همچنین ایجاد امنیت غذایی در کشور داشته است، خواستار توجه و حمایت بیشتر از این بخش به خصوص از لحاظ اقتصادی شد.



شریعتی با اشاره به اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف جامعه تصریح کرد: توجه ویژه به اقتصاد کشاورزی و مقاوم سازی آن نیازمند حمایت همه متولیان است به عنوان نمونه بانک های دولتی می توانند با اجرایی کردن طرح « اعطای 25درصد منابع بانک های دولتی به بخش کشاورزی » که توسط مجلس به تصویب رسید در این امر مهم حمایتی نقش موثر خود را به خوبی ایفا کنند.



وی ادامه داد: از دیگر مصوباتی که می تواند کمبود نقدینگی در بخش کشاورزی را برطرف کند تصویب کمک 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به بخش تولید است که امیدواریم با اجرای بهینه این طرح، صندوق مادر تخصصی بخش قابل توجهی از این اعتبار را به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و شهرستانی کشور اختصاص دهد.



نماینده مردم بهبهان در مجلس اظهار امیدواری کرد تا از طریق اجرایی کردن این پیشنهادات و بهره مندی از فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بتوان گام موثری در حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان بخش کشاورزی برداشت و از این راه بستری مناسب را برای سرمایه گذاری در بخش توسعه و صادرات محصولات کشاورزی فراهم کرد.





