وجود 50 هزار خانه کم دوام و بی دوام روستایی درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری ظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: نوسازی و مقاوم سازی این منازل برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.

وی بیان کرد: سالانه پنج تا هفت هزار واحد مسکن روستایی در این استان مقاوم سازی می شوند.

وی بیان داشت: همه ساختمانهایی که در این روستاها ساخته شده اند دارای ناظر بوده و دوره های آموزشی فنی برای صاحبان آنها برگزار شده است.

بانکها همکاری نمی کنند

نوذری با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان گفت: سهم این استان برای مقاوم سازی مسکن روستایی در سال گذشته چهار هزار و 510 واحد بوده که از این تعداد سه هزار و 850 واحد به بانکها معرفی شدند اما تنها یک هزار و 424 واحد انعقاد قرار داد شده است.

وی بیان داشت: بانک ملی با 94درصد جذب بیشترین همکاری را در این زمینه داشته و برخی بانکها طی سه سال اخیر حتی یک مورد جذب نداشته اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری بانکها با متقاضیان در سال جاری، تصریح کرد: مقاوم سازی مسکن فرسوده و غیر مقاوم در استان بدون همکاری بانکها امکانپذیر نیست.

مقاوم سازی 24 هزار واحد مسکن روستایی در استان

نوذری تاکید کرد: تا کنون به 30هزار واحد مسکن روستایی تسهیلات مقاوم سازی اعطا شده که از این تعداد 24 هزار واحد به اتمام رسیده و بقیه در دست اجراست.

وی عنوان کرد: 50درصد مسکن های مقاوم سازی شده متعلق به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.

نوذری خواستار کمک خیرین به احداث مسکن برای محرومین استان شد.

برخی روستاها باید جابجا شوند

وی همچنین با بیان اینکه برخی روستاها در معرض خطر رانش و سایر خطرات هستند، گفت: برخی از این روستاها باید جابجا شوند و اکثر آنها با انجام تمهیدات عمرانی، نیاز به جابجایی ندارند.

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: رانش و ریزش کوه و قرار گرقتن در معرض سیلاب از دلایل لزوم جابجایی این روستاهاست.

وی بیان کرد: با این حال جابجایی در هیچ استانی به صورت 100درصد موفق نبوده است زیرا روستاییان به مکان آباء و اجدادیشان عرق دارند و از طرفی زیرساختهای تامین معیشتشان در آن روستاست.

عدم وجود نقشه پهنه بندی در استان

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد همچنین در پاسخ به مهر درخصوص شناسایی نقاط پر خطر در استان گفت: متاسفانه در استان نقشه جامع ریز پهنه بندی انجام نشده و محلهای پرخطر، کم خطر و بی خطر شناسایی و مشخص نشده اند.

نوذری تصریح کرد: با تهیه نقشه ریز پهنه بندی، آمار دقیق مناطق در معرض خطر مشخص می شود و در این صورت می توان بهتر برای پیشگیری از بحرانها و حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی کرد.