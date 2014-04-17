شكارچي آهو در دامغان به 91 روز حبس محكوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم عراقی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان اظهار داشت: با پيگيري هاي نماينده حقوقي اداره محيط زيست در دادگاه شهر اميريه از توابع دامغان، يك نفر شكارچي متخلف كه در دي ماه سال گذشته در مناطق دشتي جنوب شهرستان اقدام به زنده گيري يك رأس آهو کرده بود با حکم قضایی به 91 روز حبس و پرداخت 20 ميليون ريال ضرر و زيان وارده در حق سازمان حفاظت محيط زيست محکوم شد.

وی افزود: آهو از حيوانات حمايت شده محسوب شده و ناجوانمردانه ترين شكل شكار اين حيوان تعقيب و گريز و زنده گيري با موتورسيكلت است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان در خاتمه از دوستداران و علاقه‌مندان محیط زیست تقاضا کرد تا هرگونه اطلاعاتي اعم از نگهداری غیرمجاز حيوانات وحشي، شکار غیرمجاز توسط افراد متخلف و سودجو، اقدامات مشکوک شکارچیان را با ارسال پيام به سامانه پيام كوتاه 3000473940 و يا با شماره 1540 محیط زیست و يا به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست ‌گزارش دهند.