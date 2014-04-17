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۲۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

محمدزاده خبر داد:

بررسی مشکلات اصناف آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه حمایتی

بررسی مشکلات اصناف آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه حمایتی

تبریز - خبرگزاری مهر: مشاور صنعت و تجارت استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای حمایت از اصناف استان و بررسی مشکلات آنان کارگروه حمایتی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدزاده ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه حمایت از اصناف آذربایجان شزقی، موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت این قشر در استان بررسی می شود.

وی با اشاره به قسمت های مختلف این کارگروه گفت: تسهیل مشکلات موجود و کاهش بروکراسی های موجود با افزایش هماهنگی ها و ایجاد کانال های ارتباطی بین دستگاه های مختلف اجرایی و همچنین طرح مشکلات اصناف استان در بخش های مختلف از جمله اهداف تاسیس این کارگروه خواهد بود.

مشاور صنعت و تجارت استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به حساسیت استاندار آذربایجان شرقی در خصوص این موضوع و استقبال خانه اصناف استان، تصمیمات لازم در خصوص ترکیب و ساختار کلی این کارگروه نهایی شده است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: امیدواریم کارگروه اصناف به یکی از فعال ترین کارگروه های استان تبدیل شده و مشکلات این صنف حل شود.

گفتنی است این کارگروه بر اساس درخواست اعضای خانه اصناف استان از استاندار آذربایجان شرقی برای حل مشکلات این صنف تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 2272710

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