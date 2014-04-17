بررسی مشکلات اصناف آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه حمایتی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدزاده ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه حمایت از اصناف آذربایجان شزقی، موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت این قشر در استان بررسی می شود.

وی با اشاره به قسمت های مختلف این کارگروه گفت: تسهیل مشکلات موجود و کاهش بروکراسی های موجود با افزایش هماهنگی ها و ایجاد کانال های ارتباطی بین دستگاه های مختلف اجرایی و همچنین طرح مشکلات اصناف استان در بخش های مختلف از جمله اهداف تاسیس این کارگروه خواهد بود.

مشاور صنعت و تجارت استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به حساسیت استاندار آذربایجان شرقی در خصوص این موضوع و استقبال خانه اصناف استان، تصمیمات لازم در خصوص ترکیب و ساختار کلی این کارگروه نهایی شده است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: امیدواریم کارگروه اصناف به یکی از فعال ترین کارگروه های استان تبدیل شده و مشکلات این صنف حل شود.

گفتنی است این کارگروه بر اساس درخواست اعضای خانه اصناف استان از استاندار آذربایجان شرقی برای حل مشکلات این صنف تشکیل خواهد شد.