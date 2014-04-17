ضرورت خروج دام از مراتع قشلاقی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان اظهار داشت: عموم دامداران صاحب پروانه چرا و طرحهای مرتعداری توجه داشته باشند که نظر به اهمیت حفظ و پوشش گیاهی مراتع و نقش آن در حفظ آب و خاک و تجدید حیات گیاهی و با عنایت به پایان فصل چرائی مراتع قشلاقی، عدم خروج به موقع دام از مرتع و تعلیف احشام در خارج از فصل، خسارات جبران ناپذیری به مراتع وارد می کند.

وی افزود: نظر به اهمیت ذخیره سازی گیاهان برای رشد اولیه فصل چرائی سال بعد لازم است کلیه احشام طی تاریخ های قید شده در طرح های مرتعداری و پروانه چرا از مراتع قشلاقی باید خارج شوند.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: قبلا به دلیل شرایط نامناسب جوی و خشکسالی بر اساس تقاضای دامداران و مدیریت امور عشایری استان نسبت به تمدید تعلیف در مراتع قشلاقی به مدت 15 روز بیش از زمان مندرج در طرح مرتعداری وپروانه چرا اقدام شد.

جلالی با اشاره به اینکه چرای دام در سه فصل ییلاق، قشلاق و میان‌بند صورت می‌گیرد، ابراز داشت: قشلاق از اواخر پاییز تا اواخر زمستان آغاز می‌شود که معمولا در مراتع فقیر و هموار با پوشش گیاهی خاص و همچنین ییلاق از 15خرداد ماه تا اواخر تابستان در ارتفاعات صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: حرکت دام در زمین‌های شیب‌دار باعث جابه‌جایی خاک شده و در صورت تکرار، تراس‌های کوچکی ایجاد خواهد و موجب فرسایش خاک می شود.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید بر اینکه با فشرده شدن خاک، آب توانایی نفوذ را نداشته و خاک نمی‌تواند آب را به خوبی جذب و نگهداری کند، تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی، سخت شدن نفوذ آب در خاک و آغاز سائیدگی زمین و از دسترس خارج شدن نزولات آسمانی از پیامدهای مهم چرای زودرس است.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به مواد 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر گونه چرای غیر مجاز جرم محسوب شده و علاوه بر صدور اخطاریه، پروانه چرای دامداران متخلف از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری خواهد شد.