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۲۸ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

موالی زاده:

تامین اعتبارات لازم موجب ارتقا بخش تعاون می شود

تامین اعتبارات لازم موجب ارتقا بخش تعاون می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم بخش تعاون می تواند به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا موالی زاده، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کنند تا بر اساس شیوه‌نامه‌های ارسالی برای شکوفایی استان‌ها تلاش کنند، افزود: ارتقای فرهنگ کار از تدابیر دولت در کشور محسوب می‌شود.

وی، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ادامه داد: نقش کارگران در تحقق شعار سال بسیاری حیاتی و موثر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی کار و رفاه اجتماعی وزارت، با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ادغام مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشد افزود: اهمیت فعالیت‌های این وزارت بر اساس تصاعد هندسی شکل گرفته است.

موالیزاده، با بیان اینکه باید با هم‌افزایی در راستای تحقق برنامه‌های این وزارتخانه اقدام کرد گفت: تقویت کار جمعی از دیگر رویکردهایی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه می شود افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و رفاه و تعاون ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات لازم بخش تعاون می تواند به جایگاه واقعی خود برسد.

مولیزاده افزود: حمایت از واحدهای فعال تعاونی را امری فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: در این راستا دولت اهتمام ویژه ای داشته و سعی بر استفاده از اعتبارات بانکی با شرایط مناسب است.

وی ادامه داد: توانمندسازی تولید در جهت رقابتی کردن و تشویق مردم به خرید محصولات ایرانی نیز از جمله مباحثی است که به واسطه هم افزایی و کمک تمامی متولیان اقتصاد و صنعت به موازات مشارکت مردم امکانپذیرشده و زمینه لازم برای اقتصادی پویا را فراهم می کند.

کد مطلب 2272747

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