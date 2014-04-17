مردم به عمل و اخلاق طلاب بسیار توجه دارند

به گزارش خبرنگار مهر‏‏، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از طلاب استان مازندران که ظهر پنج شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: هیچ قشری همچون علما مسئولیت سنگین ندارند و همچنین دارای فضیلت و برکت و موقعیت نیستند و کار طلبگی و قدم گذاشتن در مسیر علوم معارف دینی کار مهم و مقدسی است که خداوند توفیق داده است.

وی با بیان اینکه آموختن علم کار آسانی نیست، بیان داشت: ابتدا باید علم بیاموزیم تا مجهز شده و بتوانیم خدمت کنیم و تحصیل علوم دینی خود نوعی جهاد است و باید در این راه همچون شیخ مفید قدم برداشت و پیش رفت.

استاد برجسته حوزه ابراز داشت: باید اخلاص داشت و با همت بلند و اراده قاطع و عزم راسخ قدم برداشت و از سستی و تنبلی به دور بود و دوران جوانی فرصتی طلایی برای پیش گرفتن راه ائمه اطهار(ع) و انبیای الهی است.

وی با بیان اینکه طلبه باید شوق و علاقه داشته باشد، افزود: کتاب منیه المرید و آداب المتالمین دارای اطلاعات بسیار خوبی از آداب طلبگی و بیان تجربیاتی در این زمینه است و خوب است که طلاب آن را مطالعه کنند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به وجود روایات فراوان در خصوص تکریم و تجلیل از کار طلبگی تصریح کرد: طلبه باید منظم باشد و کسی که در زندگی نظم نداشته باشد توفیق ندارد و لازم است از ابتدا نظم، جدیت، همت بلند و اراده قاطع داشت و با اخلاص قدم برداشت.

لزوم تسلط طلاب بر ادبیات عرب و فارسی

این مرجع تقلید شیعیان ابراز داشت: طلبه باید به صرف و نحو تسلط داشته باشد و اگر حتی 50 سال درس طلبگی بخواند اما ادبیات نداشته باشد و نتواند بنویسد به هیچ درد نمی‌خورد زیرا طلبه در اجتماع است و با تسلط بر ادبیات عرب و فارسی می‌تواند در میان مردم بیان داشته باشد.

وی ادامه داد: قلم وبیان به ادبیات نیاز دارد و طلبه باید در راه نویسندگی نیز قدم بردارد و دارای مهارت باشد و لازم است عالم قلم داشته باشد.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: مردم به عمل طلبه بیش از قلم و بیان او توجه دارند و عمل و اخلاق طلبه بسیار مورد توجه است و لازم است طلاب آن را رعایت کنند.

جایگاه والای عالم

وی با بیان اینکه موقعیت طلبه در جامعه بسیار تأثیرگذار است، افزود: هر طلبه باید سعی کند که فقیه شود و بتواند به این درجه برسد و به تحصیلات کم اکتفا نکند و در روایات آمده که حوادث و رخدادهایی پیش می‌آید که مردم به فقیه مراجعه می‌کنند و این نشان از جایگاه والای فقیه در جامعه است.

طلبه باید اسلام ناب را به جهانیان معرفی کند

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه نباید طلاب کار خود را کوچک بشمارند، عنوان کرد: طلبه باید سعی کند عالم اسلامی باشد و در دنیای امروز بتواند اسلام ناب را به جهانیان معرفی کند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته اسلام به حاشیه رانده شده بود و حکومت استبدادی و استکباری در جامعه حلکم بود و کسانی در رأس قرار داشتند که نامشروع بودند زیرا در اسلام حکومت استبداد و استکبار و سلاطین مشروعیت ندارد.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: در گذشته استکبار، منافقان و کفار در مملکت اسلامی تسلط یافته بودند و قرن‌ها حکومت می‌کردند.

این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: کسی باید در رأس حکومت باشد که همچون مردم و نه کاخ نشینان باشد و در گذشته مردم گرفتار استبداد بودند و تحقیر شده بودند و اسلام به کنار زده شده بود که سرانجام امام خمینی(ره) با توفیق خداوند قدرتی یافتند که توانستند تمام معادلات سیاسی و استکبار را برهم زده و جهان و فکر نویی را در سایه اسلام ایجاد کنند.

وی افزود: با انقلاب اسلامی چهره واقعی استکبار دیده شد و امروز کل مستکبران و امریکا و انگلیس از انقلاب اسلامی می‌ترسند و پریشان هستند و مستضعفان و محرومان به انقلاب ما چشم دوخته‌اند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی بیدارگری در کشورهایی همچون بحرین و لیبی به وجود آورده و این از برکات انقلاب اسلامی است.

کار خداوند تدریجی است

وی با بیان اینکه کار خداوند تدریجی است و دفعی نیست، ابراز کرد: قیامی که از سوی محرومان ایجاد شده روز به روز پیش می‌رود و پیروز خواهد شد.