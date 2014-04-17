برگزاری انتخابات سراسری تایلند در اوایل مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تایلند خود را برای برگزاری انتخابات سراسری در روز بیستم و یا بیست و هفتم جولای آماده می کند. یک عضو کمیسیون انتخابات تایلند با اعلام این مطلب گفت انتظار می رود با برگزاری انتخابات در این تاریخ، پارلمان این کشور کار خود را از ماه سپتامبر آغاز کرده و در ماه اکتبر نیز دولت تشکیل شود.

"سومچای سریسوتهیاکورن" در یادداشتی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده به دیدار مقامات کمیسیون انتخابات با نمایندگان 70 حزب سیاسی تایلند تا روز بیست و دوم آوریل با هدف توافق بر سر تاریخ برگزاری انتخابات سراسری خبر داده است. بر این اساس کمیسیون انتخابات و دولت تایلند تا پایان ماه جاری میلادی برای تصمیم گیری در مورد تعیین روزهای بیستم و یا بیست و هفتم جولای دیدار خواهند کرد.

این در حالی است که بروز ناآرامی های اخیر موجب نگرانی در مورد امنیت انتخابات پیش رو در تایلند شده است. در آخرین ناآرامی ها در تایلند که روز گذشته در نزدیکی پارک لومپینی محل تجمع مخالفان "یینگلوک شیناواترا" نخست وزیر در بانکوک رخ داد، یک نفر کشته شد.