بخش فرهنگ نیازمند قرارگاه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیران تبلیغات اسلامی قم اظهار کرد: نامگذاری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری برای کشور برکات زیادی خواهد داشت، بنابراین نباید با این نامگذاری به صورت شعاری و سطحی برخورد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به شناختی که مقام معظم رهبری از مسائل کشور دارند و اولویت‌های جامعه را به خوبی تشخیص می‌دهند، اگر در دستیابی اهداف این نامگذاری تلاش شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور برطرف می‌شود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با توجه به مشکلات و آسیب‌هایی که در حوزه فرهنگ عمومی و دینی وجود دارد، نهادهای مسئول و تشکل‌های مردمی باید تلاش مضاعفی برای رفع این معضلات داشته باشند.

حجت‌الاسلام اسکندری یکی از موانع اجرایی کردن و اثربخشی طرح‌های فرهنگی را نبود یک قرارگاه مشخص عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های مختلفی، حتی نهادهایی که عمده فعالیتشان در بخش فرهنگ نیست، در زمینه فرهنگی کار می‌کنند ولی قرارگاه مشخصی برای جهت‌دهی، هم‌افزایی و رصد فعالیت‌های فرهنگی در کشور وجود ندارد.

وی بر لزوم انسجام درون استانی بین نهادهای مختلف برای هم افزایی فعالیت‌ها و طرح‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت: در این صورت طرح‌های فرهنگی با هزینه کمتر و به صورت کاربردی‌تر در جامعه اجرا می‌شود.