همفکری شهرداران کرمانشاهی پایتخت برای توسعه کرمانشاه/ تأکید بر اجرای پروژه های کلان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی شهردان کرمانشاهی مناطق مختلف و برخی از مسئولین شهرداری تهران بعد از ظهر امروز پنجشنبه در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست پژمان پشم چی شهردار منطقه 5 تهران، سعید طلوعی شهردار منطقه 8، محمد رسول ایوانی بازرس ویژه شهرداری تهران و منصور شیرزادی مشاور شهردار تهران حضور داشته و با مسئولین عمرانی و مدیریت شهری استان کرمانشاه بحث و تبادل نظر کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه، شهردار و معاونین امور عمرانی و برنامه ریزی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست حاضر بوده و نقاط ضعف و قوت توسعه استان کرمانشاه را تشریح کردند.

کرمانشاه به ایجاد پروژه های کلان با حضور سرمایه گذاران قابل نیاز دارد

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: استان کرمانشاه به عنوان یکی از پر ظرفیت ترین مناطق کشور برای توسعه و اثرگذاری در معادلات اقتصادی است و در مسیر رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به جذب سرمایه گذاران توانمند دارد.

اصغر میرزایی گفت: از جمله محورهایی که در استان کرمانشاه قابل سرمایه گذاری و تمرکز ویژه مدیریتی است فعالیت در حوزه فرهنگی است که شعار سال مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارد.

وی ادامه داد: ایجاد پروزه های کلان اقتصادی و طرح های مادر در دستور کار مدیران اجرایی و برنامه ریزی استان است که با جذب و جلب سرمایه گذار می تواند به رشد و اتقاء اقتصاد و به تبع آن غرب کشور کمک شایانی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمانشاه همچنین تصریح کرد: پروژه های مربوط به حوزه مدیریت شهری در کرمانشاه نیز نیاز ویژه ای به سرمایه گذاری دارند که در صورت تحقق آن می توان یک کرمانشاه مدرن را در آینده نزدیک شاهد بود.

وی در پایان از شهرداران و مدیران شهری کرمانشاهی که در پایتخت مشغول خدمت هستند خواست که برای تحقق این اهداف در معرفی و جلب سرمایه گذاران توانمند به کرمانشاه کمک کنند.

هفته فرهنگی کرمانشاه در پایتخت با شکوهتر برگزار شود

در ادامه این نشست نیز شهرداران و مدیران کرمانشاهی شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کردند تا در تسریع روند پروژه های عمرانی و جذب سرمایه گذاران به استان همکاری لازم را داشته باشند.

تأکید بر برگزاری هرچه با شکوه تر هفته فرهنگی کرمانشاه در پایتخت نیز از مواردی بود که مدیران کرمانشاهی شهرداری تهران از آن سخن گفتند.