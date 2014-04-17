برگزاری بیش از 40 عنوان برنامه طی هفته گرامیداشت مقام زن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عاطفی عصر پنجشنبه در کنفرانس خبری به مناسبت هفته زن که با حضور نخبگان فرهنگی خواهر و کارآفرینان زن در محل سالن کنفرانس بسیج جامع زنان مازندران برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد کوثر و هفته بزرگداشت زن اظهار داشت: برنامه های این هفته از روز 30فروردین ماه آغاز شده و در روز 5اردیبهشت پایان می یابد.

وی افزود: برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و میلاد کوثر بسیج جامعه زنان سپاه کربلا ، شامل برنامه هائی است که در سطح دانشگاه ها، پایگاه ها و مساجد ، منازل شهدا و جانبازان و ادارات شهرهای استان برگزار می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا مازندران گفت: برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن و میلاد کوثر،شامل جشن میلاد کوثر، همایش سفیران صلح ویژه مربیان حلقه های صالحین، دیدار با علمای شهر و ائمه جمعات، برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی با محوریت هدیه به مادر، ملاقات و بازدید از بخش زنان بیمارستان ،برپائی نمایشگاه عفاف و حجاب و صنایع دستی، تجلیل از مادران و همسران و اهدا جوایز به زنان نمونه شاغل در ادارات و جشن بزرگی با دعوت از پزشک متخصص زنان و اجرای طرح تجلی محبت، هستند.

عاطفی، در ادامه غبارروبی مزار شهدای زن، برگزاری جشن و جمع آوری جهیزیه برای نوعروسان، همایش سبک زندگی، نشست بصیرتی با عنوان ترویج نقش زنان در فرهنگ فاطمی و اجرای برنامه های ورزشی اعم از ورزش صبحگاهی،کوهپیمائی و مسابقه ورزشی را از دیگر برنامه های هفته زن عنوان کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت بنیان خانواده و نقش موثر زنان در تحکیم این بنیان بیان داشت: مشاوره تخصصی ؛ پزشکی، تربیتی، جشن پیوند آسمانی، نشست روشنگری سیاسی اجتماعی نیز در این ایام در سطح پایگاه های برخی از شهرها برگزار می شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا مازندران، از برگزاری مسابقه دلنوشته به مادر ، نمایشگاه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی و جشن میلاد دانشجویان در محل سینما شقایق دانشگاه مازندارن- بابلسر خبر داد.



عاطفی، در بیان عناوین شاخص ترین برنامه های هفته زن و گرامیداشت مقام مادر ابراز داشت: تجلیل از مادران اسوه صبر و استقامت، برنامه های ورزشی اعم از ورزش صبحگاهی،کوهپیمائی و مسابقه ورزشی والیبال، تفنگ بادی، برگزاری جشن و جمع آوری جهیزیه برای نوعروسان، دیدار مسوولان سازمان بسیج جامعه زنان سپاه کربلا استان با نماینده ولی فقیه در مازندران و ویزیت رایگان از آن دسته برنامه های شاخص می باشد.



وی، برگزاری بیش از 40عنوان برنامه را در هفته بزرگداشت مقام زن و میلاد کوثر را به صورت خودجوش و مردمی دانست و گفت: این برنامه ها در سطح حوزه ها، مساجد محلات و پایگاه های مقاومت بسیج جامعه زنان سپاه کربلامازندران برگزار می شود.

به گزارش مهر، در پایان این نشست از سه نفر از کارآفرینان زن در بخش های زنبورداری، پرورش گل و گیاه از شهرهای بابلسر و نکا تجلیل شد.