آمریکا را خلع سلاح کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی طائب پنجشنبه شب در همایش بیداری اسلامی و روند مذاکرات هستهای برگزار شده از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه پیامنور نیشابور در تکیه ابوالفضلی این شهر، اظهار کرد: غربیها برای پایان بخشیدن به حمایت ایران از جبهه مقاومت اسلامی چون حزبالله، حماس و سوریه مقابل رژیم صهیونیستی و پایین کشیدن پرچم اسلام در ایران، تحریمهای سخت و کشنده وارد آوردند.
رئیس قرارگاه راهبردی عمار یاسر درخصوص مذاکرات هستهای بین ایران و آمریکا، افزود: آمریکاییها و صهیونیستها از ایران چهره منفی در دنیا درست کرده بودند که ایران میخواهد بمب اتم درست کند و روی سر اروپا بریزد و عملیات تروریستی انجام دهد که قبلا با همین سیاست درخصوص طالبان به افغانستان حمله کرده بودند.
حجت الاسلام طائب گفت: ما قبلا فقط با اروپاییها مذاکره میکردیم و آمریکاییها در مذاکرات حضور نداشتند و آمریکا مرتب به اروپا فشار میآورد که ایران شما را فریب داده است و اروپا را در مذاکرات با ایران دچار سستی میکند و در این حالت به نتیجه نمیرسیدیم، بنابراین حاضر شدیم آمریکا به مذاکرات راه یابد و او را خلع سلاح کردیم.
وی بیان کرد قبلا اگر احمدینژاد میخواست مذاکره کند آنها او را که از اساس هولوکاست را قبول نداشت و با غربیها دچار مشکل بود نمیتوانستند باور کنند ولی در حال حاضر دولتی روی کار است که روی پیشانیاش نوشته است هذا رجلالمذاکره! ولی بعدا غربیها فهمیدند که برای مذاکره در این سطح، دولت کارهای نیست و همه چیز سیاست خارجی در ایران بر اساس تصمیمات رهبری معظم میچرخد و در این هنگام بود که آقا از سیاست نرمش قهرمانانه سخن گفتند و دشمن را خلع سلاح کردند تا تبلیغات دشمن در دنیا بیاثر شود و دنیا بفهمد آمریکا دروغ میگوید و برخی داخلیها بفهمند که به غربیها خوشبین نباشند و اعتماد نکنند.
رئیس قرارگاه راهبردی عمار یاسر با بیان اینکه نفس رژیم های غربی در اسرائیل است، تصریح کرد: اگر اسرائیل از بین برود این رژیمهای وابسته هم یکی یکی میافتند و سرنگون میشوند.
حجت الاسلام طائب تاکید کرد: باید محکم مقابل اسرائیل ایستاد و با مقاومت ملت ایران، مقدمات ظهور فراهم میشود.
وی بیان کرد: شرط اینکه پرچم انقلاب اسلامی به دست حضرت ولیعصر(عج) برسد این است که اسرائیل از روی زمین حذف شود.
رئیس قرارگاه راهبردی عمار یاسر اظهار کرد: شاخص بیداری اسلامی، موضع در مقابل اسرائیل و برنامه راهبردی باید حذف اسرائیل باشد.
حجت الاسلام طائب افزود: حمله عوامل استکبار و وهابیها به سوریه سبب شکلگیری بسیج در سوریه با جمعیت بیش از 70 هزار نفر با شعار راهبردی حذف اسرائیل شد که آماده رزم با اسرائیل هستند.
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