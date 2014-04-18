خوشحالم به عنوان نماینده گلستان در قهرمانی جام والیبال باشگاه های آسیا سهیم بودم

میکاییل تاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، ادامه داد: این فصل لیگ برتر والیبال با شهرداری ارومیه در مقابل متین خوب بازی کردم و با توجه به شناختی که ورامینی ها از فصل گذشته نسبت به من داشتند به عنوان بازیکن کمکی این تیم را همراهی کردم.

این بازیکن که نقش تاثیر گذاری در صعود متین ورامین به فینال این بازی ها داشت افزود: خوشحالم با این که به عنوان یار کمکی در این تیم بودم توانستم کمک خود را به تیم کنم و هر وقت که مربی از من در بازی استفاده کرد بهترین کارایی خودم را نشان دهم.

وی در خصوص این بازی ها گفت: هر بازی سختی خودش را داشت اما متین ورامین با تمام توان و قدرت توانست قهرمان جام باشگاه های آسیا شود.

وی خاطر نشان کرد: بعد از مرحله مقدماتی همه بازی ها برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت و برای این که قهرمان شویم باید همه حریفان را شکست داده و فکر ما فقط این بود که دست پر به کشور برگردیم.

نمی دانم چرا به تیم ملی دعوت نشدم

تاجر که یکی از بازیکنان توانمند والیبال گلستان است در خصوص اسامی اعلام شده تیم ملی گفت: طی دو سه سال گذشته هم در پیشگامان کویر یزد و هم در متین ورامین فصل های خوبی را پشت سر گذاشتم و حتی سال گذشته بهترین فصل ورزشی خودم در متین را داشتم اما نمی دانم چرا دعوت نشدم؟

وی با اشاره به تیم ملی ب افزود: امسال هم در شهرداری ارومیه فصل خوبی را پشت سر گذاشتم و حداقل انتظارم این بود در تیم ملی ب دعوت شوم خیلی از بازیکنان هستند که حتی در لیگ بازی نکردند اما به تیم ملی دعوت شده اند.

تاجر ادامه داد: در گذشته ملاک دعوت شدن یک بازیکن به تیم ملی خوب بازی کردن بود اما در حال حاضر نمی دانم ملاک حضور در تیم ملی چیست؟

حاضرم تمام بازی های لیگ را بازی نکنم اما در شهر خودم والیبال خوبی را ارایه دهم

وی در خصوص والیبال گنبد گفت: چند سالی است که در گنبد بازی نمی کنم و از شرایط آن اطلاع کافی ندارم و نمی توانم در موردش اظهار نظر درستی کنم.

این بازیکن محجوب گنبدی در خصوص عملکرد خوب خود در بازی دور برگشت لیگ برتر شهرداری ارومیه در برابر جواهری که در گنبد برگزار شد گفت: گنبد شهر خودم است و شرایط بازی در آن برای من فرق دارد حتی حاضرم تمام بازی های لیگ را بازی نکنم اما در شهر خودم والیبال خوبی را ارایه دهم.



هیج کس مثل هواداران گنبدی نمی شود

وی در خصوص مقایسه هواداران گنبدی و ارومیه گفت: والیبال در گنبد طرفداران خاصی دارد البته در ارومیه هم تب والیبال بالاست و آن جا هم همه والیبالیست های شهرشان را می شناسند اما هیچ کس مثل هواداران گنبدی نمی شود.

وی ادامه داد: آخرین بار در گنبد سال 85 با تیم استقلال گنبد در لیگ برتر بازی کردم و در سال های بعد هواداران از دست ما گله مند بودند اما خدا رو شکر الان متوجه شده اند که این مسئولین هستند که بازیکنان را فراری می دهند.

تاجر افزود: در حال حاضر هر بازیکن گنبدی که با تیم دیگری به سالن المپیک می آید به دلیل همین فهم والیبال تشویق می شود و خیلی راحت هم بازی می کند.

مسئولین برای بازیکن گنبدی خود ارزش قایل نیستند

وی در خصوص بازی نکردنش در تیم نماینده استان گلستان در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور افزود: من مخالف بازی در گنبد نیستم و خدا کند گنبد اسپانسر قوی داشته باشد که اگر همین بازیکنان گنبدی را دور هم جمع کند به هیچ تیمی در شهر خودش باج نمی دهد.

وی افزود: مسئولین برای بازیکن گنبدی خود ارزش قایل نیستند و ما هم هر حرفی می زنیم نشانه دشمنی ما نیست و دلسوزی برای والیبال شهر خودمان و هواداران است.

تاجر گفت: ما هم دوست داریم در شهر خودمان والیبال بازی کنیم ولی اعتمادی بین بازیکن و مسئولین نسبت به هم وجود ندارد که امیدوارم هر طور که مسئولین می دانند این مشکل هر چه زودتر حل شود.

وی خاطر نشان کرد: گنبد کاووس پتانسیل این را دارد که یک تیم قدرتمند با بازیکنان بومی خودش داشته باشد وقتی ما در تیم شهرمان بازی کنیم حتی انگیزه ایی برای نونهالان و نوجوانان می شود که دنبال والیبال بروند و باعث رونق این رشته شوند.